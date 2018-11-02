02.11.2018 13:42

Выходные в парке Горького: программа

В первые выходные ноября гостей парка ждет ярмарка хенд-мейда, а также детский спектакль, конкурсы, шоу, развлекательные программы и дискотека.



// Городской Дозор

3 ноября, суббота

Главная сцена

13.00 — 14.00 Детская развлекательная программа «Однажды в сказке»

14.00 – 15.00 Кукольный спектакль «Избушка лубяная»

15.00 – 16.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

17.30 – 18.30 Конкурсная программа «Козацькі розваги»

19.00 – 20.00 Мастер класс по латиноамериканским танцам школы Salsa loca

20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Развлекательный центр

15.00 — 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Аллея у Развлекательного центра

11.00 – 20.00 Ярмарка хенд-мейд «Арт-мельница»

Центральная аллея

12.00 — 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату

Детский парк

12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Эльфийская история»

Логово Билли Кида

15.00 – 19.00 Лазертаг бои

13.00 – 14.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Ретро парк

15.00 — 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 — 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

4 ноября, воскресенье

Главная сцена

13.00 – 14.00 Детская развлекательная программа «Приключения в Нетландии»

14.30 – 15.30 Иллюзионное шоу «Мага Грандиса»

16.00 – 17.00 Конкурсная программа «Кто на новенького?»

17.00 – 18.30 Шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Концертная программа «ONSTAGE»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека

Развлекательный центр

15.00 — 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Аллея у Развлекательного центра

11.00 – 20.00 Ярмарка хенд-мейд «Арт-мельница»

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату

Детский парк

12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Красная шапочка и серый волк»

Логово Билли Кида

12.00 — 19.00 Лазертаг бои

14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Ретро парк

15.00 — 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 — 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»