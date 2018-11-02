Выходные в парке Горького: программа

В первые выходные ноября гостей парка ждет ярмарка хенд-мейда, а также детский спектакль, конкурсы, шоу, развлекательные программы и дискотека.
3 ноября, суббота
Главная сцена
13.00 — 14.00 Детская развлекательная программа «Однажды в сказке»
14.00 – 15.00 Кукольный спектакль «Избушка лубяная»
15.00 – 16.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
17.30 – 18.30 Конкурсная программа «Козацькі розваги»
19.00 – 20.00 Мастер класс по латиноамериканским танцам школы Salsa loca
20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Развлекательный центр
15.00 — 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Аллея у Развлекательного центра
11.00 – 20.00 Ярмарка хенд-мейд «Арт-мельница»
Центральная аллея
12.00 — 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату
Детский парк
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Эльфийская история»
Логово Билли Кида
15.00 – 19.00 Лазертаг бои
13.00 – 14.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Ретро парк
15.00 — 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 — 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
4 ноября, воскресенье
Главная сцена
13.00 – 14.00 Детская развлекательная программа «Приключения в Нетландии»
14.30 – 15.30 Иллюзионное шоу «Мага Грандиса»
16.00 – 17.00 Конкурсная программа «Кто на новенького?»
17.00 – 18.30 Шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Концертная программа «ONSTAGE»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
15.00 — 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Аллея у Развлекательного центра
11.00 – 20.00 Ярмарка хенд-мейд «Арт-мельница»
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату
Детский парк
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Красная шапочка и серый волк»
Логово Билли Кида
12.00 — 19.00 Лазертаг бои
14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Ретро парк
15.00 — 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 — 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
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Мысли и планы обещают отличаться не только новизной, но и масштабностью, а также практической ценностью. Запомните даже самые невероятные идеи, чтобы потом воспользоваться.
Утреннее прояснение не сделает большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без осадков.
Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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