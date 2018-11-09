Эльфийская история и английский квест: выходные в парке Горького

Также гостей парка ждут конкурсы, шоу, развлекательные программы и дискотека.
10 ноября, суббота
Главная сцена
13.00 – 14.00 Детская развлекательная программа «Однажды в сказке»
14.00 – 15.00 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
17.30 – 18.30 Конкурсная программа «Козацькі розваги»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Аллея у Развлекательного центра
11.00 – 20.00 Ярмарка хенд-мейд «Арт-мельница»
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату
Детский парк
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Эльфийская история»
Логово Билли Кида
15.00 – 19.00 Лазертаг бои
Ретро парк
10.00 – 15.00 Осенний фестиваль скандинавской ходьбы
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
11 ноября, воскресенье
Главная сцена
9.00 – 10.00 Регистрация участников квеста
10.00 – 12.00 Регистрация рекорда Украины. Старт «Kharkiv english quest»
13.00 – 14.00 Детская развлекательная программа «Приключения в Нетландии»
14.00 – 15.30 Шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
16.00 – 17.00 Награждение победителей «Kharkiv english quest»
17.00 – 18.30 Конкурсная программа «Кто на новенького?»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Аллея у Развлекательного центра
11.00 – 20.00 Ярмарка хенд-мейд «Арт-мельница»
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату
Детский парк
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Красная шапочка и серый волк»
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
Ретро парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
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Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м, местами слабый гололед. Облачная погода продержится до ночи. Без существенных осадков.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
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