16.11.2018 09:31

В парке Горького – студенческий беспредел

В субботу в Центральном парке культуры и отдыха отметят Международный день студентов. С шести часов вечера на главной сцене пройдет конкурсно-развлекательная программа «Студенческий беспредел», а потом – молодежная дискотека с DJ Tokyo Rabbit.