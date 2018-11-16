В парке Горького – студенческий беспредел

17 ноября, суббота День студента
Главная сцена
12.00 — 13.00 Детская развлекательная программа «Однажды в сказке»
14.00 – 15.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
18.00 – 19.30 Конкурсно-развлекательная программа «Студенческий беспредел»
19.30 – 21.30 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой. Специальный гость DJ Tokyo Rabbit
Развлекательный центр
13.00 – 14.00 Детская развлекательная программа «Черная метка»
14.00 — 17.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Детский парк
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Эльфийская история»
Логово Билли Кида
15.00 – 19.00 Лазертаг бои
Ретро парк
14.00 — 18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 — 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
18 ноября, воскресенье
Главная сцена
12.00 — 13.00 Детская развлекательная программа «Приключения в Нетландии»
14.00 – 15.30 Шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
17.00 – 18.30 Конкурсная программа «Кто на новенького?»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
13.00 — 14.00 Детская развлекательная программа «Красная шапочка и серый волк»
14.00 — 17.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Логово Билли Кида
12.00 — 19.00 Лазертаг бои
Ретро парк
14.00 — 18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 — 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»