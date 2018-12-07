Зимние выходные в парке Горького: развлекательная программа

Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут зимние забавы и детские программы в Развлекательном центре.
8 декабря, суббота
Главная сцена
12.00 — 13.00 Детская развлекательная программа «Путешествие в Нетландию»
14.00 – 15.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
17.00 – 18.00 Конкурсная программа «Зимние забавы»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
13.00 – 14.00 Детская развлекательная программа «Огненная лилия »
14.00 — 17.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Ретро парк
14.00 — 18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 — 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
9 декабря, воскресенье
Главная сцена
12.00 — 13.00 Детская развлекательная программа «Однажды в сказке»
14.00 – 15.30 Шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
17.00 – 18.00 Конкурсная программа «Козацькі розваги»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
13.00 — 14.00 Детская развлекательная программа «Красная шапочка и серый волк»
14.00 — 17.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Ретро парк
14.00 — 18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 — 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
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Планы, построенные в этот день, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Будьте особенно осторожны с деньгами.
До самого вечера будет держаться облачная погода. С ночи будет снег, мокрый снег, к полудню осадки ослабеют. На дорогах гололедица.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
влажн.:
давл.:
ветер: