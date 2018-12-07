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07.12.2018  09:14   

Зимние выходные в парке Горького: развлекательная программа

Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут зимние забавы и детские программы в Развлекательном центре.


// KharkovGo

8 декабря, суббота
Главная сцена
12.00 — 13.00 Детская развлекательная программа «Путешествие в Нетландию»
14.00 – 15.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
17.00 – 18.00 Конкурсная программа «Зимние забавы»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
13.00 – 14.00 Детская развлекательная программа «Огненная лилия »
14.00 — 17.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Ретро парк
14.00 — 18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 — 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

9 декабря, воскресенье
Главная сцена
12.00 — 13.00 Детская развлекательная программа «Однажды в сказке»
14.00 – 15.30 Шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
17.00 – 18.00 Конкурсная программа «Козацькі розваги»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
13.00 — 14.00 Детская развлекательная программа «Красная шапочка и серый волк»
14.00 — 17.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Ретро парк
14.00 — 18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 — 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков
 
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