27.12.2018 15:01

Школьные каникулы в парке Горького: развлекательная программа

В дни школьных каникул юных гостей парка ожидает встреча с Дедом Морозом, зимние забавы, хоровод вокруг елки и много других развлечений.



// Городской Дозор

27 декабря, четверг

Средневековая площадь

12.00 – 18.00 Работа Дома Деда Мороза

12.00 – 19.00 Зимняя ярмарка

Главная сцена

12.00 – 13.00 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»

15.30 – 16.30 Конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок»

17.00 – 18.00 Зимние забавы, хороводы около елки

Развлекательный центр

12.00 – 14.00 Письмо Деду Морозу

14.00 – 15.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»

14.00 – 17.00 Мастерская «Поделки-проделки»

17.00 – 18.00 Детская дискотека с Эльфами

28 декабря, пятница

Средневековая площадь

12.00 – 18.00 Работа Дома Деда Мороза

12.00 – 19.00 Зимняя ярмарка

Главная сцена

12.00 – 13.00 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»

15.30 – 16.30 Конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок»

17.00 – 18.00 Зимние забавы, хороводы около елки

18.00 – 19.00 Концерт группы «Univer»

19.00 – 21.00 Молодежная дискотека

Развлекательный центр

12.00 – 14.00 Письмо Деду Морозу

14.00 – 15.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»

14.00 – 17.00 Мастерская «Поделки-проделки»

17.00 – 18.00 Детская дискотека с Эльфами

29 декабря, суббота

Средневековая площадь

12.00 – 18.00 Работа Дома Деда Мороза

12.00 – 19.00 Зимняя ярмарка

Главная сцена

12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Однажды в сказке»

12.30 – 14.00 Шоу-программа ТС PinGwin «Сюрприз для Снеговика»

15.00 – 16.00 Конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок»

17.00 – 18.00 Зимние забавы, хороводы около елки

18.00 – 19.00 Концерт группы Unnewusual

19.00 – 21.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Развлекательный центр

12.00 – 14.00 Письмо Деда Мороза

14.00 – 15.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»

14.00 – 17.00 Школа рукоделия Ирины Шегды

17.00 – 18.00 Шоу-программа ТС PinGwin «Сюрприз для Снеговика»

18.30 – 19.10 Кукольный шоу-спектакль «Миссия: Спасти Праздник»

19.10 – 20.00 Детская дискотека с Эльфами

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

15.00 – 15.40 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»

16.00 – 17.00 Сказочная дискотека «Карнавальная ночь» с ростовыми куклами

Ретро парк

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

30 декабря, воскресенье

Средневековая площадь

12.00 – 18.00 Работа Дома Деда Мороза

12.00 – 19.00 Зимняя ярмарка

Главная сцена

12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»

12.30 – 14.00 Шоу-программа ТС PinGwin «Кто похитил Новый Год?»

14.00 – 15.00 Конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок»

16.30 – 18.00 Зимние забавы, хороводы около елки

18.00 – 19.00 Концерт группы «Univer»

19.00 – 21.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Развлекательный центр

12.00 – 14.00 Письмо Деда Мороза

14.00 – 15.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»

14.00 – 17.00 Школа рукоделия Ирины Шегды

17.00 – 18.00 Шоу-программа ТС PinGwin «Сюрприз для Снеговика»

18.30 – 19.10 Научное шоу сумасшедшего ученого

19.10 – 20.00 Делтская дискотека с Эльфами

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

15.00 – 15.40 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»

16.00 – 17.00 Сказочная дискотека «Карнавальная ночь» с ростовыми куклами

Ретро парк

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!