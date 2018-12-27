Школьные каникулы в парке Горького: развлекательная программа

В дни школьных каникул юных гостей парка ожидает встреча с Дедом Морозом, зимние забавы, хоровод вокруг елки и много других развлечений.
27 декабря, четверг
Средневековая площадь
12.00 – 18.00 Работа Дома Деда Мороза
12.00 – 19.00 Зимняя ярмарка
Главная сцена
12.00 – 13.00 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»
15.30 – 16.30 Конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок»
17.00 – 18.00 Зимние забавы, хороводы около елки
Развлекательный центр
12.00 – 14.00 Письмо Деду Морозу
14.00 – 15.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»
14.00 – 17.00 Мастерская «Поделки-проделки»
17.00 – 18.00 Детская дискотека с Эльфами
28 декабря, пятница
Средневековая площадь
12.00 – 18.00 Работа Дома Деда Мороза
12.00 – 19.00 Зимняя ярмарка
Главная сцена
12.00 – 13.00 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»
15.30 – 16.30 Конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок»
17.00 – 18.00 Зимние забавы, хороводы около елки
18.00 – 19.00 Концерт группы «Univer»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
12.00 – 14.00 Письмо Деду Морозу
14.00 – 15.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»
14.00 – 17.00 Мастерская «Поделки-проделки»
17.00 – 18.00 Детская дискотека с Эльфами
29 декабря, суббота
Средневековая площадь
12.00 – 18.00 Работа Дома Деда Мороза
12.00 – 19.00 Зимняя ярмарка
Главная сцена
12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Однажды в сказке»
12.30 – 14.00 Шоу-программа ТС PinGwin «Сюрприз для Снеговика»
15.00 – 16.00 Конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок»
17.00 – 18.00 Зимние забавы, хороводы около елки
18.00 – 19.00 Концерт группы Unnewusual
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой
Развлекательный центр
12.00 – 14.00 Письмо Деда Мороза
14.00 – 15.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»
14.00 – 17.00 Школа рукоделия Ирины Шегды
17.00 – 18.00 Шоу-программа ТС PinGwin «Сюрприз для Снеговика»
18.30 – 19.10 Кукольный шоу-спектакль «Миссия: Спасти Праздник»
19.10 – 20.00 Детская дискотека с Эльфами
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
15.00 – 15.40 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»
16.00 – 17.00 Сказочная дискотека «Карнавальная ночь» с ростовыми куклами
Ретро парк
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!
30 декабря, воскресенье
Средневековая площадь
12.00 – 18.00 Работа Дома Деда Мороза
12.00 – 19.00 Зимняя ярмарка
Главная сцена
12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»
12.30 – 14.00 Шоу-программа ТС PinGwin «Кто похитил Новый Год?»
14.00 – 15.00 Конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок»
16.30 – 18.00 Зимние забавы, хороводы около елки
18.00 – 19.00 Концерт группы «Univer»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой
Развлекательный центр
12.00 – 14.00 Письмо Деда Мороза
14.00 – 15.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»
14.00 – 17.00 Школа рукоделия Ирины Шегды
17.00 – 18.00 Шоу-программа ТС PinGwin «Сюрприз для Снеговика»
18.30 – 19.10 Научное шоу сумасшедшего ученого
19.10 – 20.00 Делтская дискотека с Эльфами
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
15.00 – 15.40 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»
16.00 – 17.00 Сказочная дискотека «Карнавальная ночь» с ростовыми куклами
Ретро парк
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!
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Даже в самых обычных делах фантазии будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни. Именно поэтому день не подходит для дел, требующих точности и конкретики.
В пятницу ощутимо похолодает. После полудня начнется снег, который будет идти до ночи. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня отмечается Филимонов день.
влажн.:
давл.:
ветер: