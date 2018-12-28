28.12.2018 09:36

Новый год в парке Горького: программа

Встречать Новый год в парке Горького начнут в полдень.



// Городской Дозор

С 12.00 начнется новогодняя праздничная программа с яркими шоу, конкурсами, представлениями, которая продлится до утра. До 5 утра будут работать и все аттракционы парка Горького. В Развлекательном состоятся детские шоу, будут работать творческие мастерские, состоятся детские шоу.



В 22:00 на Главной сцене начнется конкурсно-развлекательная программа, свое новогоднее шоу презентует замечательная группа «Л`юїс Керол». Команда аниматоров парка презентует новогодний спектакль, в финале которого Дед Мороз вместе со всеми гостями парка под бой курантов и вспышки пиротехнического шоу встретят Новый 2019 год.

31 декабря, понедельник Встреча Нового года

Средневековая площадь

12.00 – 20.00 Новогодняя ярмарка

12.00 – 19.00 Работа домика Деда Мороза

Главная сцена

12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа

13.00 – 14.30 Шоу-программа творческой студии PinGwin «Кто похитил Новый Год?»

15.00 – 16.00 Ярмарочные забавы

16.00 – 17.00 Конкурсно-развлекательная программа «Как под Новый Год!»

22.00 – 22.40 Конкурная программа “Зимние забавы”

22.40 – 23.40 Концерт группы «Л`юїс Керол»

23.40 – 23.56 Новогодний спектакль

23.56 – 00.00 Выход Деда Мороза

00.00 – 00.15 Пиротехническое шоу «2019»

00.15 – 01.45 Вокальная группа «Новые люди»

00.45 – 05.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Развлекательный центр

12.00 – 14.00 Написание письма Деду Морозу

14.00 – 15.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»

14.00 – 17.00 Школа рукоделия Ирины Шегды

17.00 – 18.00 Шоу-программа творческой студии PinGwin «Сюрприз для Снеговика»

18.00 — 19.00 Дискотека с Эльфами

22.00 – 22.40 Кукольный шоу-спектакль «Миссия «Спасти Праздник»»

Логово Билли Кида

13.00 – 17.00 Лазертаг бои

15.00 – 15.40 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»

16.00 – 17.00 Сказочная дискотека «Карнавальная ночь» с ростовыми куклами

Ретро парк

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

1 января, вторник Новый год

Средневековая площадь

12.00 – 20.00 Новогодняя ярмарка

12.00 – 19.00 Работа домика Деда Мороза

Главная сцена

12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»

12.30 – 14.00 Шоу-программа творческой студии PinGwin «Кто похитил Новый Год?»

15.00 – 16.00 Конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок

17.00 – 17.30 Зимние забавы, хороводы около елки

17.30 – 19.00 Концерт продюсерского центра «Sun flower»

19.00 – 20.00 Концерт группы «Univer»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Развлекательный центр

12.00 – 14.00 Мастер-классы «Поделки-проделки»

14.00 – 15.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»

14.00 – 17.00 Школа рукоделия Ирины Шегды

16.30 – 17.30 Шоу-программа творческой студии PinGwin «Сюрприз для Снеговика»

18.00 – 18.40 Кукольный шоу-спектакль «Миссия «Спасти Праздник»»

19.10 – 20.00 Дискотека с Эльфами

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

15.00 – 15.40 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»

16.00 – 17.00 Сказочная дискотека «Карнавальная ночь» с ростовыми куклами

Ретро парк

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья