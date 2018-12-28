Новый год в парке Горького: программа

Встречать Новый год в парке Горького начнут в полдень.
С 12.00 начнется новогодняя праздничная программа с яркими шоу, конкурсами, представлениями, которая продлится до утра. До 5 утра будут работать и все аттракционы парка Горького. В Развлекательном состоятся детские шоу, будут работать творческие мастерские, состоятся детские шоу.
В 22:00 на Главной сцене начнется конкурсно-развлекательная программа, свое новогоднее шоу презентует замечательная группа «Л`юїс Керол». Команда аниматоров парка презентует новогодний спектакль, в финале которого Дед Мороз вместе со всеми гостями парка под бой курантов и вспышки пиротехнического шоу встретят Новый 2019 год.
31 декабря, понедельник Встреча Нового года
Средневековая площадь
12.00 – 20.00 Новогодняя ярмарка
12.00 – 19.00 Работа домика Деда Мороза
Главная сцена
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа
13.00 – 14.30 Шоу-программа творческой студии PinGwin «Кто похитил Новый Год?»
15.00 – 16.00 Ярмарочные забавы
16.00 – 17.00 Конкурсно-развлекательная программа «Как под Новый Год!»
22.00 – 22.40 Конкурная программа “Зимние забавы”
22.40 – 23.40 Концерт группы «Л`юїс Керол»
23.40 – 23.56 Новогодний спектакль
23.56 – 00.00 Выход Деда Мороза
00.00 – 00.15 Пиротехническое шоу «2019»
00.15 – 01.45 Вокальная группа «Новые люди»
00.45 – 05.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой
Развлекательный центр
12.00 – 14.00 Написание письма Деду Морозу
14.00 – 15.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»
14.00 – 17.00 Школа рукоделия Ирины Шегды
17.00 – 18.00 Шоу-программа творческой студии PinGwin «Сюрприз для Снеговика»
18.00 — 19.00 Дискотека с Эльфами
22.00 – 22.40 Кукольный шоу-спектакль «Миссия «Спасти Праздник»»
Логово Билли Кида
13.00 – 17.00 Лазертаг бои
15.00 – 15.40 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»
16.00 – 17.00 Сказочная дискотека «Карнавальная ночь» с ростовыми куклами
Ретро парк
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!
1 января, вторник Новый год
Средневековая площадь
12.00 – 20.00 Новогодняя ярмарка
12.00 – 19.00 Работа домика Деда Мороза
Главная сцена
12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»
12.30 – 14.00 Шоу-программа творческой студии PinGwin «Кто похитил Новый Год?»
15.00 – 16.00 Конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок
17.00 – 17.30 Зимние забавы, хороводы около елки
17.30 – 19.00 Концерт продюсерского центра «Sun flower»
19.00 – 20.00 Концерт группы «Univer»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой
Развлекательный центр
12.00 – 14.00 Мастер-классы «Поделки-проделки»
14.00 – 15.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»
14.00 – 17.00 Школа рукоделия Ирины Шегды
16.30 – 17.30 Шоу-программа творческой студии PinGwin «Сюрприз для Снеговика»
18.00 – 18.40 Кукольный шоу-спектакль «Миссия «Спасти Праздник»»
19.10 – 20.00 Дискотека с Эльфами
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
15.00 – 15.40 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»
16.00 – 17.00 Сказочная дискотека «Карнавальная ночь» с ростовыми куклами
Ретро парк
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья
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День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. И помните – в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать.
В пятницу ощутимо похолодает. После полудня начнется снег, который будет идти до ночи. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается праздник важнейшего и искусств: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
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