Рождественские каникулы в парке Горького: программа

В дни школьных каникул в Центральном парке культуры и отдыха продолжается праздничная программа.
4 января, пятница
Средневековая площадь
12.00 – 19.00 Ярмарка
12.00 – 19.00 Работа Домика Деда Мороза
Главная сцена
12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»
12.30 – 14.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Кто похитил Новый Год?»
14.30 – 15.30 Конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок»
16.00 – 17.00 Концерт ансамбля «Весна»
17.00 – 18.00 Зимние забавы, хороводы около елки
18.00 – 19.00 Таке собі шоу «Якось так»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой
Развлекательный центр
12.00 – 14.00 Мастер-классы «Поделки-проделки»
14.00 – 15.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»
14.00 – 17.00 Школа рукоделия Ирины Шегды
17.00 – 18.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Проделки Тетушки Простуды»
18.00 – 19.00 Дискотека с Эльфами
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
15.00 – 15.40 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»
16.00 – 17.00 Сказочная дискотека «Карнавальная ночь» с ростовыми куклами
Ретро парк
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!
5 января, суббота
Средневековая площадь
12.00 – 19.00 Ярмарка
12.00 – 19.00 Работа Домика Деда Мороза
Главная сцена
12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»
12.30 – 14.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Кто похитил Новый Год?»
14.30 – 15.30 Конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок»
15.30 – 17.00 Концертная программа продюссерского центра «Sunflower»
17.00 – 18.00 Зимние забавы, хороводы около елки
18.00 – 19.00 Концерт кавер-группы «Dream West»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой
Развлекательный центр
13.30 – 14.30 Развлекательная программа
13.00 – 15.00 Мастер-классы «Поделки-проделки»
15.00 – 18.00 Школа рукоделия Ирины Шегды
17.00 – 18.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Проделки Тетушки Простуды»
18.30 – 19.10 Кукольный шоу-спектакль «Миссия: Спасти Праздник»
19.10 – 20.00 Дискотека с Эльфами
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
15.00 – 15.40 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»
16.00 – 17.00 Сказочная дискотека «Карнавальная ночь» с ростовыми куклами
Ретро парк
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!
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Могут возникать неожиданные желания или увлечения. Такая порывистость способна привнести в жизнь элемент новизны, но все же старайтесь сегодня не выходить слишком далеко за рамки.
Снег, по прогнозам синоптиков, начнется ближе к обеду. В городе небольшой, в юго-восточной части области сильный снег, метель. Порывы ветра до 15-24 м/с.
Ученые, исследователи и просто любители научных экспериментов ежегодно отмечают день рождения великого англичанина.
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