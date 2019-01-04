04.01.2019 10:59

Рождество в парке Горького: программа

Праздничные мероприятия, посвященные Рождеству, будут проходить в парке Горького 6 и 7 января.



// Городской Дозор

Гостей парка ждут выступления фольклорных коллективов, народные конкурсы и забавы, мастерские. На Средневековой площади разместится вертеп, будет работать Рождественская ярмарка.

В воскресенье, 6 января состоится праздник «Вечер перед Рождеством». На Главной сцене парка состоится рождественский концерт детского театра моды «Малахит» и вокальной студии Анастасии Бережной, обрядовое шоу «Різдво» представит театр «Мармелад». Кавер группа «Л’юїс Керол» исполнит популярные украинские хиты. Все желающие поучаствуют в веселых конкурсах «Сказочный городок»

В Развлекательном центре пройдут тематические мастер-классы, во время которых ребята своими руками сделают рождественские поделки. Состоятся веселые детские представления.

7 января рождественские гуляния продолжит фольклорный ансамбль «Талица» вместе с ансамблем «Сварожичи». Артисты исполнят народные песни, колядки, воссоздадут рождественские обычаи. Пройдут конкурсные программы с народными забавами.

Желающие смогут поучаствовать в тематических мастер-классах в Развлекательном центре. Для детей пройдут рождественские развлекательные представления и детская дискотека.

Завершат рождественский вечер концерт группы «Євшан зілля» и праздничная дискотека.

6 января, воскресенье Вечер перед Рождеством

Средневековая площадь

12.00 – 19.00 Ярмарка

12.00 – 19.00 Работа Домика Деда Мороза

Главная сцена

12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»

12.30 – 14.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Кто похитил Новый Год?»

15.00 – 15.30 Конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок»

15.30 – 16.10 Театральное обрядовое шоу «Різдво» детского театра «Мармелад»

16.10 – 17.00 Зимние забавы, хороводы около елки

17.00 – 17.20 Рождественский концерт театра моды «МАЛаХИТ» и вокальной студии Анастасии Бережной

17.20 – 18.00 Зимние забавы, хороводы около елки

18.00 – 19.00 Концерт кавер-группы «Л’юїс Керол»

19.00 – 21.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Развлекательный центр

12.00 – 14.00 Мастер-классы «Поделки-проделки»

14.00 – 15.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»

14.00 – 17.00 Школа рукоделия Ирины Шегды

17.00 – 18.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Проделки Тетушки Простуды»

18.30 – 19.10 Кукольный шоу-спектакль «Миссия: Спасти Праздник»

19.10 – 20.00 Дискотека с Эльфами

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

15.00 – 15.40 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»

16.00 – 17.00 Сказочная дискотека «Карнавальная ночь» с ростовыми куклами

Ретро парк

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

17.00 – 18.00 Концерт ансамбля «Слобожане»

7 января, понедельник Рождество

Средневековая площадь

12.00 – 19.00 Ярмарка

12.00 – 19.00 Работа Домика Деда Мороза

Главная сцена

12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»

12.30 – 14.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Кто похитил Новый Год?»

14.00 – 15.00 Рождественский концерт ансамбля «Талица»

15.00 – 16.00 Конкурсно-развлекательная программа «Рождественский город»

16.00 – 17.00 Рождественский перфоманс ансамбля «Сварожичі»

17.00 – 18.00 Зимние забавы, хороводы около елки

18.00 – 19.00 Концерт группы «Євшан зілля»

19.00 – 21.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Развлекательный центр

12.00 – 14.00 Мастер-классы «Поделки-проделки»

14.00 – 15.00 Равлекательная программа «Однажды в сказке»

14.00 – 17.00 Школа рукоделия Ирины Шегды

17.00 – 18.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Проделки Тетушки Простуды»

18.30 – 19.10 Кукольный шоу-спектакль «Миссия: Спасти Праздник»

19.10 – 20.00 Дискотека с Эльфами

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

15.00 – 15.40 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»

16.00 – 17.00 Сказочная дискотека «Карнавальная ночь» с ростовыми куклами

Ретро парк

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»