Рождество в парке Горького: программа

Праздничные мероприятия, посвященные Рождеству, будут проходить в парке Горького 6 и 7 января.
Гостей парка ждут выступления фольклорных коллективов, народные конкурсы и забавы, мастерские. На Средневековой площади разместится вертеп, будет работать Рождественская ярмарка.
В воскресенье, 6 января состоится праздник «Вечер перед Рождеством». На Главной сцене парка состоится рождественский концерт детского театра моды «Малахит» и вокальной студии Анастасии Бережной, обрядовое шоу «Різдво» представит театр «Мармелад». Кавер группа «Л’юїс Керол» исполнит популярные украинские хиты. Все желающие поучаствуют в веселых конкурсах «Сказочный городок»
В Развлекательном центре пройдут тематические мастер-классы, во время которых ребята своими руками сделают рождественские поделки. Состоятся веселые детские представления.
7 января рождественские гуляния продолжит фольклорный ансамбль «Талица» вместе с ансамблем «Сварожичи». Артисты исполнят народные песни, колядки, воссоздадут рождественские обычаи. Пройдут конкурсные программы с народными забавами.
Желающие смогут поучаствовать в тематических мастер-классах в Развлекательном центре. Для детей пройдут рождественские развлекательные представления и детская дискотека.
Завершат рождественский вечер концерт группы «Євшан зілля» и праздничная дискотека.
6 января, воскресенье Вечер перед Рождеством
Средневековая площадь
12.00 – 19.00 Ярмарка
12.00 – 19.00 Работа Домика Деда Мороза
Главная сцена
12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»
12.30 – 14.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Кто похитил Новый Год?»
15.00 – 15.30 Конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок»
15.30 – 16.10 Театральное обрядовое шоу «Різдво» детского театра «Мармелад»
16.10 – 17.00 Зимние забавы, хороводы около елки
17.00 – 17.20 Рождественский концерт театра моды «МАЛаХИТ» и вокальной студии Анастасии Бережной
17.20 – 18.00 Зимние забавы, хороводы около елки
18.00 – 19.00 Концерт кавер-группы «Л’юїс Керол»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой
Развлекательный центр
12.00 – 14.00 Мастер-классы «Поделки-проделки»
14.00 – 15.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»
14.00 – 17.00 Школа рукоделия Ирины Шегды
17.00 – 18.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Проделки Тетушки Простуды»
18.30 – 19.10 Кукольный шоу-спектакль «Миссия: Спасти Праздник»
19.10 – 20.00 Дискотека с Эльфами
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
15.00 – 15.40 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»
16.00 – 17.00 Сказочная дискотека «Карнавальная ночь» с ростовыми куклами
Ретро парк
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!
17.00 – 18.00 Концерт ансамбля «Слобожане»
7 января, понедельник Рождество
Средневековая площадь
12.00 – 19.00 Ярмарка
12.00 – 19.00 Работа Домика Деда Мороза
Главная сцена
12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»
12.30 – 14.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Кто похитил Новый Год?»
14.00 – 15.00 Рождественский концерт ансамбля «Талица»
15.00 – 16.00 Конкурсно-развлекательная программа «Рождественский город»
16.00 – 17.00 Рождественский перфоманс ансамбля «Сварожичі»
17.00 – 18.00 Зимние забавы, хороводы около елки
18.00 – 19.00 Концерт группы «Євшан зілля»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой
Развлекательный центр
12.00 – 14.00 Мастер-классы «Поделки-проделки»
14.00 – 15.00 Равлекательная программа «Однажды в сказке»
14.00 – 17.00 Школа рукоделия Ирины Шегды
17.00 – 18.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Проделки Тетушки Простуды»
18.30 – 19.10 Кукольный шоу-спектакль «Миссия: Спасти Праздник»
19.10 – 20.00 Дискотека с Эльфами
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
15.00 – 15.40 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»
16.00 – 17.00 Сказочная дискотека «Карнавальная ночь» с ростовыми куклами
Ретро парк
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»
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