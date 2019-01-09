09.01.2019 15:29

Зимние каникулы в парке Горького: программа

В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького продолжают развлекать школьников и малышей в дни школьных каникул.



// Городской Дозор

9 января, среда

Средневековая площадь

12.00 – 19.00 Ярмарка

12.00 – 19.00 Работа Домика Деда Мороза

Главная сцена

12.00 — 12.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»

12.30 – 14.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Кто похитил Новый Год?»

14.00 — 14.30 Звучат новогодние песни. Приглашение

14.30 – 15.30 Конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок»

15.30 — 16.00 Звучат новогодние песни. Приглашение

16.00 – 17.30 Концерт ансамбля «Весна»

17.30 — 18.00 Зимние забавы, хороводы около елки

18.00 – 19.00 Таке собі шоу «Якось так»

19.00 — 21.00 Молодежная дискотека

Развлекательный центр

14.00 — 15.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»

14.00 — 17.00 Мастер-классы «Поделки-проделки»

17.00 – 18.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Сюрприз для Снеговика»

18.00 – 19.00 Дискотека с Эльфами

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

15.00 – 15.40 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»

16.00 – 17.00 Сказочная дискотека «Карнавальная ночь» с ростовыми куклами

Ретро парк

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

10 января, четверг

Средневековая площадь

12.00 – 19.00 Ярмарка

12.00 – 18.00 Работа Домика Деда Мороза

Главная сцена

12.00 — 12.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»

12.30 – 14.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Кто похитил Новый Год?»

14.00 — 14.30 Звучат новогодние песни. Приглашение

14.30 – 15.30 Кукольный спектакль «Избушка лубяная»

15.30 – 16.30 Конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок»

16.30 — 17.00 Звучат новогодние песни. Приглашение

17.00 — 18.00 Зимние забавы, хороводы около елки

18.00 – 19.00 Концерт группы «On Stage»

19.00 — 21.00 Молодежная дискотека

Развлекательный центр

14.00 — 15.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»

14.00 — 17.00 Мастер-классы «Поделки-проделки»

17.00 – 18.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Проделки Тетушки Простуды»

18.00 – 19.00 Дискотека с Эльфами

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

15.00 – 15.40 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»

16.00 – 17.00 Сказочная дискотека «Карнавальная ночь» с ростовыми куклами

Ретро парк

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

11 января, пятница

Средневековая площадь

12.00 – 19.00 Ярмарка

12.00 – 19.00 Работа Домика Деда Мороза

Главная сцена

12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»

12.30 – 14.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Кто похитил Новый Год?»

14.00 — 14.30 Звучат новогодние песни. Приглашение

14.30 – 15.30 Конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок»

15.30 — 16.00 Звучат новогодние песни. Приглашение

16.00 – 17.00 Ансамбль «3+2»

17.00 — 18.00 Зимние забавы, хороводы около елки

18.00 – 19.00 Таке собі шоу «Якось так»

19.00 — 21.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Развлекательный центр

14.00 — 15.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»

14.00 — 17.00 Мастер-классы «Поделки-проделки»

17.00 – 18.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Проделки Тетушки Простуды»

18.00 – 19.00 Дискотека с Эльфами

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

15.00 – 15.40 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»

16.00 – 17.00 Сказочная дискотека «Карнавальная ночь» с ростовыми куклами

Ретро парк

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!