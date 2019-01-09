Зимние каникулы в парке Горького: программа

В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького продолжают развлекать школьников и малышей в дни школьных каникул.
9 января, среда
Средневековая площадь
12.00 – 19.00 Ярмарка
12.00 – 19.00 Работа Домика Деда Мороза
Главная сцена
12.00 — 12.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»
12.30 – 14.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Кто похитил Новый Год?»
14.00 — 14.30 Звучат новогодние песни. Приглашение
14.30 – 15.30 Конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок»
15.30 — 16.00 Звучат новогодние песни. Приглашение
16.00 – 17.30 Концерт ансамбля «Весна»
17.30 — 18.00 Зимние забавы, хороводы около елки
18.00 – 19.00 Таке собі шоу «Якось так»
19.00 — 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
14.00 — 15.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»
14.00 — 17.00 Мастер-классы «Поделки-проделки»
17.00 – 18.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Сюрприз для Снеговика»
18.00 – 19.00 Дискотека с Эльфами
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
15.00 – 15.40 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»
16.00 – 17.00 Сказочная дискотека «Карнавальная ночь» с ростовыми куклами
Ретро парк
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!
10 января, четверг
Средневековая площадь
12.00 – 19.00 Ярмарка
12.00 – 18.00 Работа Домика Деда Мороза
Главная сцена
12.00 — 12.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»
12.30 – 14.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Кто похитил Новый Год?»
14.00 — 14.30 Звучат новогодние песни. Приглашение
14.30 – 15.30 Кукольный спектакль «Избушка лубяная»
15.30 – 16.30 Конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок»
16.30 — 17.00 Звучат новогодние песни. Приглашение
17.00 — 18.00 Зимние забавы, хороводы около елки
18.00 – 19.00 Концерт группы «On Stage»
19.00 — 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
14.00 — 15.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»
14.00 — 17.00 Мастер-классы «Поделки-проделки»
17.00 – 18.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Проделки Тетушки Простуды»
18.00 – 19.00 Дискотека с Эльфами
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
15.00 – 15.40 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»
16.00 – 17.00 Сказочная дискотека «Карнавальная ночь» с ростовыми куклами
Ретро парк
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!
11 января, пятница
Средневековая площадь
12.00 – 19.00 Ярмарка
12.00 – 19.00 Работа Домика Деда Мороза
Главная сцена
12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»
12.30 – 14.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Кто похитил Новый Год?»
14.00 — 14.30 Звучат новогодние песни. Приглашение
14.30 – 15.30 Конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок»
15.30 — 16.00 Звучат новогодние песни. Приглашение
16.00 – 17.00 Ансамбль «3+2»
17.00 — 18.00 Зимние забавы, хороводы около елки
18.00 – 19.00 Таке собі шоу «Якось так»
19.00 — 21.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой
Развлекательный центр
14.00 — 15.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»
14.00 — 17.00 Мастер-классы «Поделки-проделки»
17.00 – 18.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Проделки Тетушки Простуды»
18.00 – 19.00 Дискотека с Эльфами
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
15.00 – 15.40 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»
16.00 – 17.00 Сказочная дискотека «Карнавальная ночь» с ростовыми куклами
Ретро парк
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!
Комментариев: 0
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Избегайте споров с окружающими.
Снегопады продолжаются: в первой половине дня будет идти снег, который после некоторого перерыва возобновится вечером с большей силой.
Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.
влажн.:
давл.:
ветер: