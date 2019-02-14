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14.02.2019  16:57   

Выходные в парке Горького: программа

Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут зимние забавы и детские программы в Развлекательном центре.


// Facebook/Жить в Харькове

16 февраля, суббота
Главная сцена
8.30 – 9.30 Забег с чемпионами
12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Игрушки» творческой студии «Pingwin»
18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Морозко»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Школа рукоделия
17.00 – 17.30 Диско Красной шапочки
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
Ретро парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

17 февраля, воскресенье
Главная сцена
13.00 – 13.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Игрушки» творческой студии «Pingwin»
18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Морозко»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
12.30 – 13.00 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Школа рукоделия
17.00 – 17.30 «Монстрическое» мини-диско
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
Ретро парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков
 
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