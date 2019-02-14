Выходные в парке Горького: программа

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 14 февраля Звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Мыслите позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.

Сретение придет с оттепелью или морозом: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 15 февраля В Харькове переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.