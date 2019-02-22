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22.02.2019  15:57   

Выходные в парке Горького: программа

Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут зимние забавы и детские программы в Развлекательном центре.


//centralpark.kh.ua

23 февраля, суббота
Главная сцена
12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Эльфийская история»
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Игрушки» творческой студии «Pingwin»
18.00 — 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «ZigZag»
19.00 — 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
13.00 — 13.30 Веселая разминка
14.00 — 17.00 Школа рукоделия
17.00 – 17.30 Диско Красной Шапочки
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
Ретро парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

24 февраля, воскресенье
Главная сцена
13.00 – 13.30 Танцевальная программа «Анна и Эльза»
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Игрушки» творческой студии «Pingwin»
18.00 — 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «ZigZag»
19.00 — 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
12.30 — 13.00 Веселая разминка
14.00 — 17.00 Школа рукоделия
17.00 – 17.30 Dance класс для малышей
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
Ретро парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков
 
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