01.03.2019 15:01

Первые весенние выходные в парке Горького: программа

Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут детские программы в Развлекательном центре, развлекательные и танцевальные программы на локациях парка.



// centralpark.kh.ua

2 марта, суббота

Главная сцена

12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Эльфийская история»

14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Игрушки» творческой студии «Pingwin»

18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «ZigZag»

19.00 – 21.00 Молодежная дискотека

Развлекательный центр

13.00 – 13.30 Веселая разминка

14.00 – 17.00 Школа рукоделия

17.00 – 17.30 «Монстрическая вечеринка»

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

Ретро-парк

15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

3 марта, воскресенье

Главная сцена

13.00 – 13.30 Танцевальная программа «Анна и Эльза»

14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Игрушки» творческой студии «Pingwin»

18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «ZigZag»

19.00 – 21.00 Молодежная дискотека

Развлекательный центр

12.30 – 13.00 Веселая разминка

14.00 – 17.00 Школа рукоделия

17.00 – 17.30 Путешествие в Нетландию

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

Ретро-парк

15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

А с 8 по 10 марта, на Масленицу, в парке Горького пройдут грандиозные проводы зимы и встреча весны. Гостей парка ждут веселые народные гуляния с конкурсами, забавами, песнями, танцами и, конечно, же, традиционными блинами.