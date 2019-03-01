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01.03.2019  15:01   

Первые весенние выходные в парке Горького: программа

Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут детские программы в Развлекательном центре, развлекательные и танцевальные программы на локациях парка.


// centralpark.kh.ua

2 марта, суббота
Главная сцена
12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Эльфийская история»
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Игрушки» творческой студии «Pingwin»
18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «ZigZag»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Школа рукоделия
17.00 – 17.30 «Монстрическая вечеринка»
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
Ретро-парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

3 марта, воскресенье
Главная сцена
13.00 – 13.30 Танцевальная программа «Анна и Эльза»
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Игрушки» творческой студии «Pingwin»
18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «ZigZag»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
12.30 – 13.00 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Школа рукоделия
17.00 – 17.30 Путешествие в Нетландию
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
Ретро-парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

А с 8 по 10 марта, на Масленицу, в парке Горького пройдут грандиозные проводы зимы и встреча весны. Гостей парка ждут веселые народные гуляния с конкурсами, забавами, песнями, танцами и, конечно, же, традиционными блинами.

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков
 
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