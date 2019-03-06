06.03.2019 16:01

Масленица в парке Горького: программа

Праздничные гулянья, посвященные Масленице и 8 Марта, пройдут с 8 по 10 марта в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.



//centralpark.kh.ua

Гостей парка ждут веселые конкурсы, концертная программа и угощенья.



В пятницу, 8 марта, на главной сцене пройдет праздник «Все для тебя!», посвященный Международному женскому дню.



9 и 10 марта на центральной аллее парка будет работать масленичная ярмарка, где все желающие смогут угоститься блинами. Там же будет установлена фигура Марены и тематические фотозоны.



Для гостей парка подготовили множество народных конкурсов, в том числе на поедание блинов. Так, в 17:00 на центральной алее начнется конкурсно-развлекательная программа «Гуляй, народ!». Все желающие смогут поучаствовать в масленичной забаве «Ледяной столб», участникам которой нужно будет взобраться на 7-метровую высоту, чтобы добыть один из десяти традиционных призов.



На главной сцене парка выступят фольклорные коллективы «Душа», «Весна», детский театр «Дети будущего», кавер-группа «One more time».



В воскресенье, 10 марта, в 19:20 на главной сцене состоится праздничная церемония проводов зимы и символическое сожжение Марены. Завершится празднование Масленицы дискотекой в народном стиле.

Программа праздничных мероприятий:

8 марта, пятница

Главная сцена

13.00 – 13.30 Анимационная программа для детей «Эльфийская история»

14.00 – 15.30 Детская шоу-программа «Магазин Игрушек» творческой студии Pingwin

16.00 – 17.00 Концертная программа “8 марта” театра «Дети будущего»

18.00 – 19.00 Конкурсная программа «Все для тебя»

19.00 – 20.00 Праздничный концерт кавер группы «One more time»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Развлекательный центр

15.00 – 18.00 Школа рукоделия. Изготовление тюльпанов из бумаги

Ретро-парк

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»



9 марта, суббота

Центральная площадь

17.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Гуляй, народ!»

Главная сцена

12.00 – 13.00 Развлекательная программа для детей и взрослых «Масленицу встречай»

13.00 – 14.30 Детская шоу-программа «Магазин игрушек» творческой студии Pingwin

15.00 – 16.00 Конкурсная программа «Ой, да Масляна! Ой, да красная!»

16.00 – 17.00 Спектакль «Масленичный переполох» театра «Дети будущего»

19.00 – 20.00 Концерт «Встречай весну» вокального трио «Душа»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с PJ-поддержкой

Развлекательный центр

15.00 – 18.00 Школа рукоделия. Изготовление ляльки-мотанки «Домашняя Масленица»

Ретро-парк

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»



10 марта, воскресенье

Центральная площадь

17.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Гуляй, народ!»

Главная сцена

12.00 – 13.00 Развлекательная программа для детей и взрослых «Масленица пришла»

13.00 – 14.30 Детская шоу-программа творческой студии Pingwin «Магазин игрушек»

15.00 – 16.00 Конкурсная программа «Ой, да Масляна! Ой, да красная!»

16.00 – 17.00 Ансамбль песни «Весна»

19.05 – 20.05 Таке собі шоу «Якось так»

19.20 – 19.25 Церемония сожжения Марены

20.05 – 22.00 Молодежная дискотека с PJ-поддержкой

Развлекательный центр

15.00 – 18.00 Школа рукоделия. Изготовление ляльки-мотанки

Ретро-парк

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»



В программе возможны изменения.