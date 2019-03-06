Масленица в парке Горького: программа

Праздничные гулянья, посвященные Масленице и 8 Марта, пройдут с 8 по 10 марта в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.
Гостей парка ждут веселые конкурсы, концертная программа и угощенья.
В пятницу, 8 марта, на главной сцене пройдет праздник «Все для тебя!», посвященный Международному женскому дню.
9 и 10 марта на центральной аллее парка будет работать масленичная ярмарка, где все желающие смогут угоститься блинами. Там же будет установлена фигура Марены и тематические фотозоны.
Для гостей парка подготовили множество народных конкурсов, в том числе на поедание блинов. Так, в 17:00 на центральной алее начнется конкурсно-развлекательная программа «Гуляй, народ!». Все желающие смогут поучаствовать в масленичной забаве «Ледяной столб», участникам которой нужно будет взобраться на 7-метровую высоту, чтобы добыть один из десяти традиционных призов.
На главной сцене парка выступят фольклорные коллективы «Душа», «Весна», детский театр «Дети будущего», кавер-группа «One more time».
В воскресенье, 10 марта, в 19:20 на главной сцене состоится праздничная церемония проводов зимы и символическое сожжение Марены. Завершится празднование Масленицы дискотекой в народном стиле.
8 марта, пятница
Главная сцена
13.00 – 13.30 Анимационная программа для детей «Эльфийская история»
14.00 – 15.30 Детская шоу-программа «Магазин Игрушек» творческой студии Pingwin
16.00 – 17.00 Концертная программа “8 марта” театра «Дети будущего»
18.00 – 19.00 Конкурсная программа «Все для тебя»
19.00 – 20.00 Праздничный концерт кавер группы «One more time»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой
Развлекательный центр
15.00 – 18.00 Школа рукоделия. Изготовление тюльпанов из бумаги
Ретро-парк
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
9 марта, суббота
Центральная площадь
17.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Гуляй, народ!»
Главная сцена
12.00 – 13.00 Развлекательная программа для детей и взрослых «Масленицу встречай»
13.00 – 14.30 Детская шоу-программа «Магазин игрушек» творческой студии Pingwin
15.00 – 16.00 Конкурсная программа «Ой, да Масляна! Ой, да красная!»
16.00 – 17.00 Спектакль «Масленичный переполох» театра «Дети будущего»
19.00 – 20.00 Концерт «Встречай весну» вокального трио «Душа»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с PJ-поддержкой
Развлекательный центр
15.00 – 18.00 Школа рукоделия. Изготовление ляльки-мотанки «Домашняя Масленица»
Ретро-парк
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
10 марта, воскресенье
Центральная площадь
17.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Гуляй, народ!»
Главная сцена
12.00 – 13.00 Развлекательная программа для детей и взрослых «Масленица пришла»
13.00 – 14.30 Детская шоу-программа творческой студии Pingwin «Магазин игрушек»
15.00 – 16.00 Конкурсная программа «Ой, да Масляна! Ой, да красная!»
16.00 – 17.00 Ансамбль песни «Весна»
19.05 – 20.05 Таке собі шоу «Якось так»
19.20 – 19.25 Церемония сожжения Марены
20.05 – 22.00 Молодежная дискотека с PJ-поддержкой
Развлекательный центр
15.00 – 18.00 Школа рукоделия. Изготовление ляльки-мотанки
Ретро-парк
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
В программе возможны изменения.
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