13.03.2019 13:34

В парке Горького появится аттракцион для выносливых

В этом году в парке планируется установить новый аттракцион «Аэробат», сделать новые дорожки для прогулок в лесопарковой зоне, расширить спортивный комплекс и действующую парковку возле футбольных полей с обустройством пешеходной зоны вокруг, а также усовершенствовать зону покрытия WI-FI.



// technicalpark.com

Об этом сообщили во время проведения открытого конкурса на должность директора КП «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького», который прошел 13 марта в пресс-центре Харьковского городского совета.

В состав конкурсной комиссии вошли семь человек, в частности, заместитель директора Департамента культуры Татьяна Мараховская, директор СКП «Харьковзеленстрой» Николай Блуд, директор КП «Объединение парков культуры и отдыха города Харькова» Владимир Давтян, представители Юридического департамента и Благотворительного фонда содействия историко-культурным исследованиям «Дети Подземелья».

Члены комиссии рассмотрели поданный на участие в конкурсе пакет документов от Дмитрия Поздеева. На первом заседании комиссия путем голосования определила, что Дмитрий Поздеев отвечает квалификационным требованиям на должность директора парка и допустили кандидата к участию во втором этапе конкурса для собеседования и презентации развития предприятия сроком на один и пять лет.

На втором заседании Дмитрий Поздеев сообщил, что видит развитие предприятия в обеспечении условий для комфортного, безопасного и разнообразного отдыха харьковчан и гостей города; в сохранении и развитии материально-технической базы КП; улучшении условий труда сотрудников. Кандидат на должность директора отметил, что необходимы защита и развитие парка как одного из главных природно-исторических объектов инфраструктуры города, сотрудничество с общественными организациями и администрацией города по вопросам организации культурного досуга, реализации образовательных и спортивных проектов, обеспечения прибыльной работы предприятия.

По словам Дмитрия Поздеева, в текущем году в парке планируется установить новый аттракцион «Аэробат», расширить спортивный комплекс и действующую парковку возле футбольных полей с обустройством пешеходной зоны вокруг. Также планируется сделать новые дорожки для прогулок в лесопарковой зоне, обустроить неасфальтированную беговую дорожку, создать новые цветочные композиции, в частности, вертикальные цветники. Также в парке продолжат устанавливать камеры видеонаблюдения для безопасности гостей и усовершенствуют зону покрытия WI-FI.

Члены конкурсной комиссии ознакомились с презентацией развития коммунального предприятия, единогласно поддержали кандидатуру Дмитрия Поздеева на должность директора КП «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького» и будут рекомендовать заключить с ним контракт.



Справка. Парк имени Горького в Харькове – один из самых крупных в Европе развлекательных центров под открытым небом, крупнейший и современный в стране. На его территории расположены аттракционы от ведущих европейских, канадских производителей, фонтаны и озера, скульптуры и экзотические растения. В парке работают около 50 аттракционов, шесть сценических площадок и спортивный комплекс.