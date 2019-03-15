Выходные в парке Горького: программа

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Гороскоп по знакам Зодиака на 15 марта Спокойный, но интересный день. Используйте его для планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров.

Северный циклон пригонит дождь: прогноз погоды в Харькове на выходные Северный циклон с центром над Балтикой и его атмосферные фронты принесут в Харьков осложнение погоды - дожди и сильный ветер.