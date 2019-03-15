Выходные в парке Горького: программа

Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут детские программы в Развлекательном центре, развлекательные и танцевальные программы на локациях парка.
16 марта, суббота
Главная сцена
12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Козацькі розваги»
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Игрушки» творческой студии «Pingwin»
18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «ZigZag»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Школа рукоделия
17.00 – 17.30 Мини-диско «Дружба – это волшебство»
Ретро парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!
17 марта, воскресенье
Центральная аллея
10.00 – 12.00 Показательная тренировка по оздоровительной ходьбе
Главная сцена
13.00 – 13.30 Танцевальная программа «Путешествие в Нетландию»
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Игрушки» творческой студии «Pingwin»
18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «ZigZag»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
12.30 – 13.00 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Школа рукоделия
17.00 – 17.30 Анимационная программа «Красная шапочка и серый волк»
Ретро парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!
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