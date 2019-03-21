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21.03.2019  15:01   

Каникулы в парке Горького: программа

В дни школьный каникул для ребят в парке Горького подготовлены новые развлекательные программы


//centralpark.kh.ua

23 марта, суббота
Главная сцена
12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Красная шапочка и серый волк»
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Игрушки» творческой студии «Pingwin»
16.00 – 17.00 Спектакль «За двома зайцями» детского театра «Дети будущего»
17.00 – 18.00 Концерт оркестра Национальной гвардии Украины
18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Кто на новенького?»
19.00 – 21.00 Танцевальная музыка
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Школа рукоделия
17.00 – 17.30 «Монстрическое диско»
Ретро парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»

24 марта, воскресенье
Главная сцена
13.00 – 13.30 Танцевальная программа «Эльфийская история»
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Игрушки» творческой студии «Pingwin»
16.00 – 17.00 Кукольный спектакль «Избушка лубяная»
18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Кто на новенького?»
19.00 – 21.00 Танцевальная музыка
Развлекательный центр
12.30 – 13.00 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Школа рукоделия
17.00 – 17.30 Мини-диско «В гостях у сказки»
Ретро парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»

25 марта, понедельник
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Мастерская бабушки Арины
17.00 – 17.30 «Монстрическое диско»

26 марта, вторник
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Мастерская бабушки Арины
17.00 – 17.30 «Монстрическое диско»

27 марта, среда
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Мастерская бабушки Арины
17.00 – 17.30 Мини-диско «Дружба – это волшебство!»

28 марта, четверг
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Мастерская бабушки Арины
17.00 – 17.30 Вечеринка Питера Пена

29 марта, пятница
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Мастерская бабушки Арины
17.00 – 17.30 Развлекательная программа «Пиратский бунт»

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков
 
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