Каникулы в парке Горького: программа

В дни школьный каникул для ребят в парке Горького подготовлены новые развлекательные программы
23 марта, суббота
Главная сцена
12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Красная шапочка и серый волк»
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Игрушки» творческой студии «Pingwin»
16.00 – 17.00 Спектакль «За двома зайцями» детского театра «Дети будущего»
17.00 – 18.00 Концерт оркестра Национальной гвардии Украины
18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Кто на новенького?»
19.00 – 21.00 Танцевальная музыка
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Школа рукоделия
17.00 – 17.30 «Монстрическое диско»
Ретро парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»
24 марта, воскресенье
Главная сцена
13.00 – 13.30 Танцевальная программа «Эльфийская история»
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Игрушки» творческой студии «Pingwin»
16.00 – 17.00 Кукольный спектакль «Избушка лубяная»
18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Кто на новенького?»
19.00 – 21.00 Танцевальная музыка
Развлекательный центр
12.30 – 13.00 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Школа рукоделия
17.00 – 17.30 Мини-диско «В гостях у сказки»
Ретро парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»
25 марта, понедельник
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Мастерская бабушки Арины
17.00 – 17.30 «Монстрическое диско»
26 марта, вторник
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Мастерская бабушки Арины
17.00 – 17.30 «Монстрическое диско»
27 марта, среда
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Мастерская бабушки Арины
17.00 – 17.30 Мини-диско «Дружба – это волшебство!»
28 марта, четверг
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Мастерская бабушки Арины
17.00 – 17.30 Вечеринка Питера Пена
29 марта, пятница
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Мастерская бабушки Арины
17.00 – 17.30 Развлекательная программа «Пиратский бунт»
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