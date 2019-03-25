Каникулы в парке Горького: программа на каждый день

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 24 марта Повышенная активность дня зовет к новым подвигам. Только не забывайте делать паузы для отдыха: и физического, и эмоционального.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 25 марта Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без существенных осадков.