Каникулы в парке Горького: программа на каждый день

Каждый день с часа дня в Центральном парке культуры и отдыха ребят ждут развлекательные программы.
25 марта, понедельник
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Мастерская бабушки Арины
17.00 – 17.30 «Монстрическое диско»
26 марта, вторник
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Мастерская бабушки Арины
17.00 – 17.30 «Монстрическое диско»
27 марта, среда
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Мастерская бабушки Арины
17.00 – 17.30 Мини-диско «Дружба – это волшебство!»
28 марта, четверг
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Мастерская бабушки Арины
17.00 – 17.30 Вечеринка Питера Пена
29 марта, пятница
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Мастерская бабушки Арины
17.00 – 17.30 Развлекательная программа «Пиратский бунт»
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