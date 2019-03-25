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25.03.2019  08:36   

Каникулы в парке Горького: программа на каждый день

Каждый день с часа дня в Центральном парке культуры и отдыха ребят ждут развлекательные программы.


//centralpark.kh.ua

25 марта, понедельник
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Мастерская бабушки Арины
17.00 – 17.30 «Монстрическое диско»

26 марта, вторник
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Мастерская бабушки Арины
17.00 – 17.30 «Монстрическое диско»

27 марта, среда
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Мастерская бабушки Арины
17.00 – 17.30 Мини-диско «Дружба – это волшебство!»

28 марта, четверг
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Мастерская бабушки Арины
17.00 – 17.30 Вечеринка Питера Пена

29 марта, пятница
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Мастерская бабушки Арины
17.00 – 17.30 Развлекательная программа «Пиратский бунт»

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков
 
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