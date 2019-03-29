Последние выходные марта в парке Горького: программа

Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут детские программы в Развлекательном центре, развлекательные и танцевальные программы на локациях парка.
30 марта, суббота
Главная сцена
12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Приключение в Нетландии»
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Игрушки» творческой студии «Pingwin»
17.00 – 18.00 Конкурсно-развлекательная программа «ZigZag»
18.00 – 19.00 Концерт группы «Якось так»
19.00 – 21.00 Танцевальная программа
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Школа рукоделия
17.00 – 17.30 Мини-диско «Анна и Эльза»
Ретро парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»
31 марта, воскресенье
Главная сцена
12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Приключение в Нетландии»
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Игрушки» творческой студии «Pingwin»
16.00 – 17.00 Кукольный спектакль «Кот-воевода»
18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «ZigZag»
19.00 – 21.00 Танцевальная программа
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Школа рукоделия
17.00 – 17.30 Мини-диско «Анна и Эльза»
Ретро парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»
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Если вы считаете, что начальство на работе недооценивает вас, не стесняйтесь прямо заявить ему об этом – главное, чтобы ваши требования были конкретными, ясными и обоснованными.
И солнышко, и тучки – в четверг будет пасмурно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не обещают.
По народному календарю сегодня Александров день, Лесное ухоженье.
влажн.:
давл.:
ветер: