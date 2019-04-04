Выходные в парке Горького: программа

Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут детские программы в Развлекательном центре, развлекательные и танцевальные программы на локациях парка.
6 апреля, суббота
Главная сцена
12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Красная шапочка и серый волк»
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Игрушки» творческой студии «Pingwin»
16.00 – 17.00 Спектакль «За двома зайцями» детского театра «Дети будущего»
18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «ZigZag»
19.00 – 21.00 Танцевальная программа
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Школа рукоделия
17.00 – 17.30 «Монстрическое диско»
Ретро парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
7 апреля, воскресенье
Главная сцена
12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Эльфийская история»
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Игрушки» творческой студии «Pingwin»
18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «ZigZag»
19.00 – 21.00 Танцевальная программа
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Школа рукоделия
17.00 – 17.30 Мини-диско «В гостях у сказки»
Ретро парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
Роллердром
12.00 – 20.00 2 этап Городского кубка по роликовому спорту
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Сегодня верна пословица: «Время – деньги!» Не увлекайтесь долгими рассуждениями и берегите здоровье.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами по области небольшие осадки. По городу без существенных осадков.
Праздник веб-мастера отмечается 4 апреля потому что дата 4.04 напоминает по своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»).
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