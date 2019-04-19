Французская весна и парк Горького: программа на выходные, 20 и 21 апреля

19.04.2019 15:01

В субботу гостей парка Горького ждут программы фестиваля «Французская весна»

20 апреля, суббота

Главная сцена

12.00 – 12.30 Детская развлекательная программа «Дружба – это волшебство»

13.00 – 14.30 Развлекательная шоу-программа «Игрушки» творческой студии «Pingwin»

15.00 – 16.00 Кукольный спектакль «Слон на дереве»

17.30 – 18.30 Концерт французской музыки «Spiel de trua»

18.30 – 19.30 Конкурсно-развлекательная программа «Франция и Я»

19.30 – 20.25 Уличное представление «Три тотема» компании Les Quidams в рамках «Французской весны»

Гигантские силуеты с чистыми формами бесшумно проскальзывают между зрителей. Легкими и грациозными движениями они оживают и начинают с легкостью танцевать. Но кто они, эти яркие тени?.. Это выступление- настоящая феерическая прогулка персонажей высотою больше чем 3 метра в легких костюмах, которые развеваются по ветру. Они будут гулять по парку, развлекая маленьких и больших зрителей.



20.25 – 21.00 Молодежная дискотека

Развлекательный центр

13.00 – 13.30 Веселая разминка

14.00 – 17.00 Школа рукоделия

17.00 – 17.30 В гостях у Красной шапочки

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

Ретро парк

15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

21 апреля, воскресенье

Главная сцена

12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Черная метка»

13.00 – 14.30 Развлекательная шоу-программа «Чудесный наряд Белой королевы» творческой студии «Pingwin»

15.00 – 15.30 Детская анимация «Приключения в Нетландии»

17.00 – 18.00 Конкурсно-развлекательная программа «Карусель»

18.00 — 19.00 Группа UNNEWSUAL

19.00 — 21.00 Молодежная дискотека

Развлекательный центр

13.00 — 13.30 Веселая разминка

14.00 — 17.00 Школа рукоделия

17.00 – 17.30 Мини-диско «В гостях у сказки»

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас шоу»

Ретро парк

15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»