Пасхальні візерунки в парке Горького: программа праздника

27.04.2019 10:36

Выступления народных коллективов, тематические мастер-классы, игры и конкурсы: фольклорный праздник «Пасхальні візерунки» в парке Горького продлится с 27 по 29 апреля.

В Детском парке, у сцены «Букашка» разместится гипсовая заготовка метрового пасхального яйца. Пасхальный узор на него нанесут дети своими ладошками. Здесь же разместится Пасхальный желоб, на котором пройдут гонки писанок. Эта игра пользуется неизменной популярностью и потому будет проводиться все выходные

Во время праздничного марафона на Главной сцене выступят артисты Центра народного творчества, фольк группа «Євшан зілля», ансамбль «3+2», группа «Л’юїс Керол».

В полдень Пасхального воскресенья начнется квест “Погоня за крашенками”. В самых укромных местах парка дети смогут найти расписные яйца. В Развлекательном центре их можно будет обменять на пасхальные куличи.

В Логове Билли Кида пройдет традиционная Охота на лис. Детям нужно подстрелить Лису, которая хочет переловить всех Пасхальных кроликов. Каждый участник получит винтовку для игры в лазертаг. У игроков будет по 100 выстрелов, в конце игры каждый ребенок получит небольшой пасхальный сувенир. Стоимость участия – 30 грн.

В Развлекательном центре пройдут мастер-классы по изготовлению крапанок, писанок, народных игрушек.

Во время праздника все желающие смогут выиграть призы и подарки. Для участия в розыгрыше необходимо покататься на аттракционе и бросить корешок от билета в барабан, размещенный у сцены в Детском парке. На корешке нужно написать свой номер телефона, имя с фамилией. Розыгрыш будет проходить дважды в день.

Конкурсные программы «Крэм-брэм», «Лучше всех», «В погоне за пасхальным кроликом», «Здоровые и пышные, как куличи пшеничные» пройдут у Главной сцены. Гостей праздника ждут веселые народные конкурсы и забавы.

Программа праздничных мероприятий:

27 апреля, суббота

Главная сцена

12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Лучше всех»

13.00 – 14.30 Детское шоу «Весенний наряд королевы» творческой студии «Pingwin»

14.30 – 15.15 Кукольный спектакль «Кот-воевода»

15.15 – 16.00 Конкурсно-развлекательная программа «Кто шустрее?»

16.00 – 18.00 Концерт Центра народного творчества «Усміхнене небо»

18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа

19.00 – 20.00 Концерт фольк группы «Євшан зілля»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с PJ-поддержкой

Развлекательный центр

12.00 – 17.00 Мастер-класс «Крапанка»

12.00 – 17.00 Мастер-класс «Коник»

17.00 – 17.30 ДЕТскотека с пасхальными зайцами

Детский парк

12.00 – 16.00 Детская анимация «Зайчик-побегайчик»

Дикий запад

18.00 – 21.30 Salsa party c Алексеем Осиповым

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои «Охота на лис»

Ретро парк

15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

28 апреля, воскресенье Праздник «Пасхальні Візерунки»

Весь парк

12.00 – 18.00 Игра «Погоня за крашенками»

Главная сцена

12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Лучше всех»

13.00 – 14.30 Детское шоу «Игрушки» творческой студии «Pingwin»

14.30 – 15.30 Концерт фольклорного ансамбля «3+2»

15.30 – 16.00 Розыгрыш призов «Барабан удачи». Конкурсно-развлекательная программа «В погоне за пасхальным кроликом»

16.00 – 18.00 Концерт Центра народного творчества «Весняні передзвони»

18.00 – 19.00 Конкурсная программа «Здоровые и пышные, как куличи пшеничные!»

19.00 – 20.00 Пасхальный концерт группы «Л’юїс Керол»

20.00 – 20.10 Розыгрыш призов «Барабан удачи»

20.10 – 22.00 Молодежная дискотека с PJ-поддержкой

Развлекательный центр

12.00 – 17.00 Мастер-класс «Писанка»

12.00 – 17.00 Мастер-класс «Пасхальный зайчик»

17.00 – 17.30 ДЕТскотека с пасхальными зайцами

Детский парк

12.00 – 16.00 Детская тематическая анимация. Пасхальная фотозона

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои «Охота на Лиса»

16.00 – 17.00 Музыкальное шоу «Гранд Техас Шоу»

Ретро парк

15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

29 апреля, понедельник

Главная сцена

12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Лучше всех»

13.00 – 14.30 Детское шоу «Весенний наряд королевы» творческой студии «Pingwin»

15.00 – 16.30 Праздничная программа детского театра «Дети будущего»

17.00 – 18.30 Эстрадный концерт продюсерского центра Sunflower

18.30 – 19.00 Конкурсно – развлекательная программа «Козацькі розваги»

19.00 – 20.00 Вокальная программа группы «Якось так»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с PJ-поддержкой

Развлекательный центр

14.00 – 17.00 Мастер-класс по керамике «Весенняя птичка»

14.00 – 17.00 Мастер-класс по ляльке мотанке «Пасхальный зайчик»

17.00 – 17.30 Мини-диско с ростовыми куклами

Детский парк

12.00 – 16.00 Детская тематическая анимация

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

16.00 – 17.00 Музыкальное шоу «Гранд Техас Шоу»

Ретро парк

15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»