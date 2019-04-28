28.04.2019 18:37

Сезон 2019 в парке Горького откроет КAZKA

30 апреля в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького состоится праздничное открытие сезона.



//centralpark.kh.ua

Яркие выступления, веселые конкурсы, танцевальные шоу и розыгрыши пройдут на Главной сцене.

Желающие смогут попытать счастья в розыгрыше призов «Барабан удачи». Для этого нужно покататься на аттракционе и бросить в барабан корешок от билета, на котором указан телефон и имя участника. Барабан разместится у Главной сцены.

В 18.00 начнется праздничный концерт группы «Л’юїс Керол», за которым последует зажигательное танцевальное шоу Salsa Loca. А в 20.00 на Главную сцену выйдет знаменитая украинская группа «КAZKA». Артисты исполнят свои хиты, столь любимые поклонниками.

После концерта стартует праздничная дискотека от Dj Tokio Rabbit, которая продлится до 23.00.

30 апреля, вторник Открытие сезона

Центральная аллея

13.00 – 17.00 Конкурс семейного рисунка на асфальте «Мой любимый парк»

Главная сцена

14.30 – 16.00 Детское шоу «Игрушки» творческой студии «Pingwin»

16.00 – 16.30 Розыгрыш «Барабан удачи»

16.30 – 16.35 Интро «Открытие сезона»

16.35 – 17.30 Конкурсная программа «Открой себя»

17.30 – 18.00 Розыгрыш «Барабан удачи». Награждение победителей конкурса рисунка на асфальте

18.00 – 19.00 Праздничный концерт группы «Л’юїс Керол»

19.10 – 19.50 Танцевальное шоу «Salsa Loсa»

20.00 – 21.00 Концерт группы «KAZKA»

21.00 – 23.00 Праздничная дискотека DJ Tokio Rabbit с PJ-поддержкой

Развлекательный центр

12.00 – 17.00 Мастер-класс «Пояс Дружбы»

16.00 – 16.30 ДЕТскотека

Детский парк

12.00 – 16.00 Детская тематическая анимация

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

16.00 – 17.00 Музыкальное шоу «Гранд Техас Шоу»

Ретро парк

15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальная программа «Споёмте, друзья!»