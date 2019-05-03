Майские выходные в парке Горького: программа

Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут детские программы в Развлекательном центре, развлекательные и танцевальные программы на локациях парка.
4 мая, суббота
Главная сцена
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Холодное сердце»
13.00 – 14.30 Детское шоу «Весенний наряд» творческой студии «Pingwin»
15.00 – 17.00 Праздничный тематический концерт
17.30 – 18.30 Конкурсная программа «Терпение и труд»
19.00 – 20.00 Концерт группы «Dream West»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с PJ-поддержкой
Развлекательный центр
15.00 – 18.00 Мастер-класс «Божье око»
Детский парк
15.00 – 16.00 Детская тематическая анимация «Заячьи истории»
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
16.00 – 17.00 Музыкальное шоу «Приключения Билли Кида»
Ретро парк
15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
5 мая, воскресенье
Главная сцена
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Черная метка»
13.00 – 14.30 Шоу-программа «Игрушки» творческой студии «Pingwin»
15.00 – 17.00 Праздничный тематический концерт
17.30 – 18.30 Конкурсная программа «Кто сверху?»
19.00 – 20.00 Концерт группы «Л’юїс Керол»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с PJ-поддержкой
Развлекательный центр
15.00 – 18.00 Мастер-класс «Божье око»
Детский парк
15.00 – 16.00 Детская тематическая анимация «Дружба – это чудо»
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
16.00 – 17.00 Музыкальное шоу «Гранд Техас Шоу»
Ретро парк
15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
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