День победы в парке Горького: программа

08.05.2019 15:31

9 мая, в День Победы, в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького пройдет музыкально-театральный фестиваль «Поклонимся великим тем годам».

В Ретро-парке, во Французском парке, на Главной сцене пройдут концерты с участием вокальных, танцевальных, театральных коллективов.

В 13:30 театральная зарисовка «Дети войны» откроет праздничный концерт на Главной сцене. В его рамках выступят участники продюсерского центра «Sunflower», воспитанники детского театра «Дети будущего». В 17.00 состоится концерт оркестра Национальной гвардии Украины. Завершит праздник молодежная дискотека.



В Березовой роще, у Канатной дороги расположится артистическая инсталляция “Привал”. Здесь можно будет послушают песни на патефоне, сфотографироваться у костра, пройти полосу препятствий с тиром. В 20:00 при хорошей погоде под открытым небом будет показана комедия Леонида Быкова «В бой идут одни старики».

На малых сценических площадках парка также состоятся праздничные концерты.



Программа фестиваля «Поклонимся великим тем годам»

Главная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

15.00 – 18.00 Мастер класс по ляльке-мотанке

Главная сцена

11.00 – 12.00 Детская развлекательная программа

12.00 – 13.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»

13.30 – 14.30 Театральная зарисовка «Дети войны»

14.30 – 16.00 Концертная программа продюсерского центра «Sun flower»

16.00 – 18.00 Музыкально-театральное представление детского театра «Дети Будущего»

17.00 – 17.30 Праздничный концерт оркестра Национальной Гвардии Украины

18.30 – 20.00 Концерт «Поклонимся великим тем годам»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с PJ-поддержкой

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Приключения ковбоя»

Французский парк

17.00 – 18.00 Вокальная программа: песни военных лет

19.00 – 20.00 Звучит аккордеон

Березовая роща

14.00 – 19.00 Живая панорама «Привал». Полоса препятствий

20.00 – 22.00 Кино под открытым небом «В бой идут одни старики»

Ретро парк

15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 17.00 Концерт Яны Ващук