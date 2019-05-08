В парке Горького под открытым небом покажут «В бой идут одни «старики»

08.05.2019 15:02

В в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького проходят меропиятия ко Дню памяти и примирения.

На Центральной аллее проходят открытые мастер-классы по изготовлению маков.



В 18.00 на Главной сцене состоится концерт «Марш мира» участников Клуба Визбора, а в 20.00 при хорошей погоде состоится показ легендарной комедии «В бой идут одни старики».



Во Французском парке с 18.30 будут звучать мелодии военных лет на аккордеоне.

8 мая, среда

Центральная аллея

15.00 – 18.00 Мастер класс: «Маки»

Главная сцена

16.00 – 17.30 Торжественный концерт «Kindermix show»

18.00 – 19.30 Концерт «Марш мира» участников Клуба Визбора

20.00 – 22.00 Кино под открытым небом «В бой идут одни старики»

Логово Билли Кида

16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Французский парк

18.30 – 20.00 Мелодии военных лет на аккордеоне