Главная Темы Центральный парк культуры и отдыха В парке Горького под открытым небом покажут «В бой идут одни «старики»
08.05.2019  15:02   

В парке Горького под открытым небом покажут «В бой идут одни «старики»

В в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького проходят меропиятия ко Дню памяти и примирения.


// Facebook

На Центральной аллее проходят открытые мастер-классы по изготовлению маков.

В 18.00 на Главной сцене состоится концерт «Марш мира» участников Клуба Визбора, а в 20.00 при хорошей погоде состоится показ легендарной комедии «В бой идут одни старики».

Во Французском парке с 18.30 будут звучать мелодии военных лет на аккордеоне.

8 мая, среда
Центральная аллея
15.00 – 18.00 Мастер класс: «Маки»
Главная сцена
16.00 – 17.30 Торжественный концерт «Kindermix show»
18.00 – 19.30 Концерт «Марш мира» участников Клуба Визбора
20.00 – 22.00 Кино под открытым небом «В бой идут одни старики»
Логово Билли Кида
16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Французский парк
18.30 – 20.00 Мелодии военных лет на аккордеоне

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.05 Центральный парк культуры и отдыха Карнавал культур в парке Горького: программа 08.05 Центральный парк культуры и отдыха День победы в парке Горького: программа 07.05 Криминал и происшествия На оживленном регулируемом пешеходном переходе "немец" сбил мужчину
 
 

Видео

Рабинович: заявления Зеленского по внешней политике пока что выглядят бесперспективными – мы сами победим на выборах осенью и установим мир! ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 