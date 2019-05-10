10.05.2019 10:01

Карнавал культур в парке Горького: программа

11 мая в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького состоится традиционный Карнавал культур.



// РЕДПОСТ

В празднике примут участие представители десятка народов и культур. Они представят в парке яркие шоу, проведут традиционные мастер-классы.



В 12.00 в Ретро-парке, выступят почитатели культуры Южной Кореи со своей танцевальной программой, в 14.00 продолжится концерт китайской культуры, в 16.00 ее представители пройдутся ярким шествием к Главной сцене.



С 15.00 на Центральной аллее состоятся мастер-классы по изготовлению лотосов, каллиграфии, го. Желающие смогут нанести рисунок хной, аквагрим.



Во Французском парке состоится выступление харьковских школ фламенко Allianza, Solas con flamenco, выступят представители французской культуры.



В 16.00 на Главной сцене парка пройдет трехчасовый гала концерт участников карнавала культур. Завершит Карнавал культур праздничная дискотека с конкурсами.

Программа Карнавала культур

Главная сцена

13.00 – 14.00 Развлекательная танцевальная программа «Путешествие вокруг света»

14.00 – 15.45 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»

16.00 – 19.00 Гала концерт Карнавала культур

20.00 – 22.00 Праздничная дискотека с PJ-поддержкой

Развлекательный центр

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке «Белочка»

Французский парк

16.00 – 16.30 Школа фламенко «Alianza»

16.30 – 17.00 Школа фламенко «Solas Con Flamenco»

18.00 – 19.00 Французский шансон с мим-анимацией

Дикий запад

18.00 – 21.30 Salsa party с Алексеем Осиповым

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

15.00 – 18.00 Мастер-класс оригами «Лотос»

15.00 – 18.00 Мастер-классы по чайной церемонии, каллиграфии, китайским узелкам

15.00 – 18.00 Обучение игре в Го

15.00 – 18.00 Аллея мастеров

16.00 – 16.15 Шествие «Полет дракона»

Ретро парк

12.00 – 14.00 Выступление к-рор команд Харькова

14.00 – 15.30 Концерт представителей китайской культуры

16.00 – 21.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

12 мая, воскресенье

Главная сцена

12.00 – 15.00 Фольклорный фестиваль «Кроковеє коло»

15.30 – 16.30 Анимационная программа «Красная Шапочка и Серый Волк»

17.00 – 20.00 Концерт благотворительного бала «Когда сбываются мечты»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с PJ-поддержкой

Центральная аллея

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке мотанке

17.00 – 17.30 Торжественное шествие участников бала

Детский парк

13.00 – 14.00 Детская тематическая анимация «Веселье в Трансильвании»

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

16.00 – 17.00 Музыкальное шоу «Гранд Техас Шоу»

Ретро парк

16.00 – 21.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»