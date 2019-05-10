Карнавал культур в парке Горького: программа

11 мая в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького состоится традиционный Карнавал культур.
В празднике примут участие представители десятка народов и культур. Они представят в парке яркие шоу, проведут традиционные мастер-классы.
В 12.00 в Ретро-парке, выступят почитатели культуры Южной Кореи со своей танцевальной программой, в 14.00 продолжится концерт китайской культуры, в 16.00 ее представители пройдутся ярким шествием к Главной сцене.
С 15.00 на Центральной аллее состоятся мастер-классы по изготовлению лотосов, каллиграфии, го. Желающие смогут нанести рисунок хной, аквагрим.
Во Французском парке состоится выступление харьковских школ фламенко Allianza, Solas con flamenco, выступят представители французской культуры.
В 16.00 на Главной сцене парка пройдет трехчасовый гала концерт участников карнавала культур. Завершит Карнавал культур праздничная дискотека с конкурсами.
Программа Карнавала культур
Главная сцена
13.00 – 14.00 Развлекательная танцевальная программа «Путешествие вокруг света»
14.00 – 15.45 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»
16.00 – 19.00 Гала концерт Карнавала культур
20.00 – 22.00 Праздничная дискотека с PJ-поддержкой
Развлекательный центр
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке «Белочка»
Французский парк
16.00 – 16.30 Школа фламенко «Alianza»
16.30 – 17.00 Школа фламенко «Solas Con Flamenco»
18.00 – 19.00 Французский шансон с мим-анимацией
Дикий запад
18.00 – 21.30 Salsa party с Алексеем Осиповым
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
15.00 – 18.00 Мастер-класс оригами «Лотос»
15.00 – 18.00 Мастер-классы по чайной церемонии, каллиграфии, китайским узелкам
15.00 – 18.00 Обучение игре в Го
15.00 – 18.00 Аллея мастеров
16.00 – 16.15 Шествие «Полет дракона»
Ретро парк
12.00 – 14.00 Выступление к-рор команд Харькова
14.00 – 15.30 Концерт представителей китайской культуры
16.00 – 21.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
12 мая, воскресенье
Главная сцена
12.00 – 15.00 Фольклорный фестиваль «Кроковеє коло»
15.30 – 16.30 Анимационная программа «Красная Шапочка и Серый Волк»
17.00 – 20.00 Концерт благотворительного бала «Когда сбываются мечты»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с PJ-поддержкой
Центральная аллея
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке мотанке
17.00 – 17.30 Торжественное шествие участников бала
Детский парк
13.00 – 14.00 Детская тематическая анимация «Веселье в Трансильвании»
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
16.00 – 17.00 Музыкальное шоу «Гранд Техас Шоу»
Ретро парк
16.00 – 21.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
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День обещает быть противоречивым, поэтому ответственные проекты лучше отложить, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора новой мебели.
Среда будет пасмурной, температура начнет снижаться. Ночью и утром кратковременный дождь, днем и вечером – дождь c грозой, местами град, шквалы 15-20 м/с.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником – Днем памяти и примирения.
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