В парке Горького отметят День Бердянска: программа на выходные

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 16 мая Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 17 мая Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.