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16.05.2019  17:31   

В парке Горького отметят День Бердянска: программа на выходные

Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут детские программы в Развлекательном центре, развлекательные и танцевальные программы на локациях парка.


// centralpark.kh.ua

18 мая, суббота
Главная сцена
12.00 – 13.00 Развлекательная танцевальная программа «Холодное сердце»
13.00 – 14.40 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»
16.00 – 19.30 Концертная программа «День Бердянска»
20.00 – 22.00 Музыкальный вечер
Французский парк
17.30 – 19.00 Французские мелодии в исполнении аккордеона
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
Детский парк
17.00 – 18.00 Детская тематическая анимация «Красная шапочка и Серый Волк»
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
Ретро парк
11.00 – 14.00 Арт-пикник
15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
Футбольные поля
10.00 – 20.30 Sport Music Fest

19 мая, воскресенье
Главная сцена
12.00 – 13.00 Анимационная программа «Дружба – это волшебство»
13.00 – 14.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»
16.00 – 17.00 Кукольный спектакль
18.00 – 22.00 Фестиваль Sport Music Fest
Французский парк
18.00 – 19.00 Соло на саксофоне
Центральная аллея
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Детский парк
13.00 – 14.00 Детская тематическая анимация «Эльфийская история»
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
Ретро парк
15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
Роллердром
12.00 – 21.00 Городской кубок по роллер спорту

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков
 
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