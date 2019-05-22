22.05.2019 15:31

Последний звонок в парке Горького: пенное шоу и дискотека

24 мая школьники Харькова будут праздновать окончание учебного года и начало летних каникул. Традиционно, в этот день в парке состоится праздник «Школа, прощай!».



//centralpark.kh.ua

В 12:00 на Главной сцене начнется конкурсно-развлекательная программа для младших классов. Следом стартует веселое мим-шоу с конкурсами «Веселая линейка».

В 15:30 на Главной сцене начнется пенное шоу. Без малого тонна пены заполнит пространство перед сценой. Выпускники и школьники всласть потанцуют под миксы современных хитов.

В 18:00 начнется молодежная конкурсная программа «Школа, прощай!», а следом – концерт выпускников Академии культуры и выступление группы «Молодость».

В 20:00 для выпускников стартует праздничная дискотека от DJ Tokio Rabbit и pj-поддержкой.

В 20:30 на экипажной аллее за Озером состоится показ лирической комедии «Забавная мордашка» с Одри Хепберн в главной роли.

24 мая, пятница Праздник «Школа, прощай!»

Главная сцена

12.00 – 13.00 Развлекательная программа «Чёрная метка»

13.00 – 14.00 Конкурсно-развлекательная программа «Веселая линейка»

14.00 – 15.30 Праздничная шоу-программа с конкурсами, флешмобами ТС «Pingwin»

15.30 – 17.00 Пенная вечеринка «Последний звонок»

17.00 – 18.00 Сальса вечеринка

18.00 – 19.00 Молодежная конкурсная программа «Школа, прощай!»

19.00 – 20.00 Концерт выпускников ХДАК

20.00 – 20.20 Группа «Молодость»

20.00 – 22.00 Праздничная дискотека от DJ Tokio Rabbit

Французский парк

18.00 – 19.00 Вокальная программа Яны Грих

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Дикий Дикий Запад»

Детский парк

16.00 – 17.00 Детская тематическая анимация «Переполох в Нетландии»

Ретро парк

10.00 – 12.00 Последний звонок школы «Ранок»

18.00 – 21.00 Вечер аргентинского танго

25 мая, суббота

Главная сцена

10.00 – 12.00 Торжественный выпуск Харьковского кадетского корпуса

12.00 – 13.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»

13.30 – 15.30 Концертная программа Центра Народного Творчества

15.30 – 17.00 Флешмоб «Love it РИТМ» школы FDS

17.00 – 20.00 Конкурсно-концертная программа «Ура, каникулы!»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с Pj–поддержкой

Французский парк

17.30 – 19.00 Звучит аккордеон

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас шоу»

Детский парк

17.00 – 18.00 Детская тематическая анимация «Морозное сердце»

Центральная аллея

09.45 – 10.00 Шествие выпускников Харьковского кадетского корпуса

15.00 — 18.00 Мастер-класс по ляльке мотанке

Дикий Запад

18.00 – 21.30 Salsa-вечеринка с Алексеем Осиповым

Ретро парк

15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»