Последний звонок в парке Горького: пенное шоу и дискотека

24 мая школьники Харькова будут праздновать окончание учебного года и начало летних каникул. Традиционно, в этот день в парке состоится праздник «Школа, прощай!».
В 12:00 на Главной сцене начнется конкурсно-развлекательная программа для младших классов. Следом стартует веселое мим-шоу с конкурсами «Веселая линейка».
В 15:30 на Главной сцене начнется пенное шоу. Без малого тонна пены заполнит пространство перед сценой. Выпускники и школьники всласть потанцуют под миксы современных хитов.
В 18:00 начнется молодежная конкурсная программа «Школа, прощай!», а следом – концерт выпускников Академии культуры и выступление группы «Молодость».
В 20:00 для выпускников стартует праздничная дискотека от DJ Tokio Rabbit и pj-поддержкой.
В 20:30 на экипажной аллее за Озером состоится показ лирической комедии «Забавная мордашка» с Одри Хепберн в главной роли.
24 мая, пятница Праздник «Школа, прощай!»
Главная сцена
12.00 – 13.00 Развлекательная программа «Чёрная метка»
13.00 – 14.00 Конкурсно-развлекательная программа «Веселая линейка»
14.00 – 15.30 Праздничная шоу-программа с конкурсами, флешмобами ТС «Pingwin»
15.30 – 17.00 Пенная вечеринка «Последний звонок»
17.00 – 18.00 Сальса вечеринка
18.00 – 19.00 Молодежная конкурсная программа «Школа, прощай!»
19.00 – 20.00 Концерт выпускников ХДАК
20.00 – 20.20 Группа «Молодость»
20.00 – 22.00 Праздничная дискотека от DJ Tokio Rabbit
Французский парк
18.00 – 19.00 Вокальная программа Яны Грих
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Дикий Дикий Запад»
Детский парк
16.00 – 17.00 Детская тематическая анимация «Переполох в Нетландии»
Ретро парк
10.00 – 12.00 Последний звонок школы «Ранок»
18.00 – 21.00 Вечер аргентинского танго
25 мая, суббота
Главная сцена
10.00 – 12.00 Торжественный выпуск Харьковского кадетского корпуса
12.00 – 13.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»
13.30 – 15.30 Концертная программа Центра Народного Творчества
15.30 – 17.00 Флешмоб «Love it РИТМ» школы FDS
17.00 – 20.00 Конкурсно-концертная программа «Ура, каникулы!»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с Pj–поддержкой
Французский парк
17.30 – 19.00 Звучит аккордеон
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас шоу»
Детский парк
17.00 – 18.00 Детская тематическая анимация «Морозное сердце»
Центральная аллея
09.45 – 10.00 Шествие выпускников Харьковского кадетского корпуса
15.00 — 18.00 Мастер-класс по ляльке мотанке
Дикий Запад
18.00 – 21.30 Salsa-вечеринка с Алексеем Осиповым
Ретро парк
15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
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Попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут испортить настроние. Лучше с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Весь день будет облачным. Мелкий дождь будет идти все время, местами грозы.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
влажн.:
давл.:
ветер: