22.05.2019 17:00

Холи в парке Горького: программа праздника

26 мая в парке Горького состоится один из самых популярных праздников – праздник красок «HoliPark 2019».



// РЕДПОСТ

Холи – традиционный индийский праздник весны, во время которого принято обсыпать друг друга сухими красками. Считается, что чем больше на человека попадет красок, тем больше счастья и удачи его ждет.

Праздник «HoliPark 2019» начнется в 12:00 с выступления артистов Школы танца «Яджешвари». Ровно в 13-00 состоится торжественное открытие праздника и первый фейерверк красок. Фейерверк краски состоится еще трижды – в 15.00, 17.00 и в 18.00. Все участники «HoliPark» одновременно подбросят полные пригоршни яркой краски.

В 13.15 стартует концертная программа «HoliPark 2019», в которой будут участвовать индийские студенты Харькова, ансамбли индийского танца, музыканты, играющие на традиционных индийских инструментах. Гости парка будут обсыпать друг друга краской под зажигательные индийские ритмы.

На Центральной аллее парка можно будет нанести мехенди или бинди, сделать аквагрим. Желающие научатся надевать сари, мужскую одежду, завязывать индийский тюрбан.

Выступления артистов продлятся до самого вечера, перейдя в дискотеку в индийском стиле с лучшими танцевальными хитами. Завершится праздник в 22.00.

26 мая, воскресенье Праздник красок «HoliPark 2019»

Главная сцена

12.00 – 13.00 Выступление школы танца «Яджешвари»

13.00 – 13.15 Открытие праздника красок. Фейерверк красок

13.15 – 20.00 Концертная программа «HoliPark 2019»

15.00, 17.00, 19.00 Фейерверк красок

20.15 – 22.00 Дискотека в индийском стиле “HOLI”

Французский парк

18.00 – 19.00 Звучит кларнет

Центральная аллея

13.00 — 19.00 Реализация красок

13.00 – 17.00 Мастер-классы HoliPark 2019

Детский парк

13.00 – 14.00 Детская тематическая анимация «Индийские сказки»

17.00 – 18.00 Детская тематическая анимация «Золотая Антилопа»

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль «Дикий Дикий Запад»

Ретро парк

15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»