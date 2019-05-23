В парке Горького показывают кино под открытым небом

Вечерний кинотеатр будет работать в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького до 9 июня.
Под открытым небом харьковчане смогут посмотреть известные классические ленты и романтические фильмы.
Летний кинотеатр разместился недалеко от Озера.
Начало сеансов в 20:00. Вход бесплатный.
Расписание сеансов:
23 мая – «Есть, молиться, любить» (2010)
724 мая – «Забавая мордашка» (1957)
25 мая – «Завтрак у Тиффани» (1961)
26 мая – «Римские каникулы» (1953)
27 мая – «50 первых поцелуев» (2004)
28 мая – «Стажер» (2015)
29 мая – «Если свекровь – монстр» (2005)
30 мая – «Гордость и предубеждение» (2005)
31 мая – «В джазе только девушки» (1958)
1 июня – «Ромео и Джульетта» (1996)
2 июня – «Реальная любовь» (2003)
3 июня – «Завтрак у Тиффани» (1961)
4 июня – «27 свадеб» (2008)
5 июня – «Предложение» (2009)
6 июня – «Утренний подъем» (2010)
7 июня – «Свадьба моего лучшего друга» (1997)
8 июня – «Гордость и предубеждение» (2005)
9 июня – «Римские каникулы» (1953)
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Попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут испортить настроние. Лучше с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Весь день будет облачным. Мелкий дождь будет идти все время, местами грозы.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
влажн.:
давл.:
ветер: