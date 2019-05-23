23.05.2019 10:31

В парке Горького показывают кино под открытым небом

Вечерний кинотеатр будет работать в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького до 9 июня.



// kh.vgorode.ua

Под открытым небом харьковчане смогут посмотреть известные классические ленты и романтические фильмы.



Летний кинотеатр разместился недалеко от Озера.



Начало сеансов в 20:00. Вход бесплатный.



Расписание сеансов:



23 мая – «Есть, молиться, любить» (2010)



724 мая – «Забавая мордашка» (1957)



25 мая – «Завтрак у Тиффани» (1961)



26 мая – «Римские каникулы» (1953)



27 мая – «50 первых поцелуев» (2004)



28 мая – «Стажер» (2015)



29 мая – «Если свекровь – монстр» (2005)



30 мая – «Гордость и предубеждение» (2005)



31 мая – «В джазе только девушки» (1958)



1 июня – «Ромео и Джульетта» (1996)



2 июня – «Реальная любовь» (2003)



3 июня – «Завтрак у Тиффани» (1961)



4 июня – «27 свадеб» (2008)



5 июня – «Предложение» (2009)



6 июня – «Утренний подъем» (2010)



7 июня – «Свадьба моего лучшего друга» (1997)



8 июня – «Гордость и предубеждение» (2005)



9 июня – «Римские каникулы» (1953)