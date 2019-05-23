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23.05.2019  10:31   

В парке Горького показывают кино под открытым небом

Вечерний кинотеатр будет работать в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького до 9 июня.


// kh.vgorode.ua

Под открытым небом харьковчане смогут посмотреть известные классические ленты и романтические фильмы.

Летний кинотеатр разместился недалеко от Озера.

Начало сеансов в 20:00. Вход бесплатный.

Расписание сеансов:
 
23 мая – «Есть, молиться, любить» (2010)

724 мая – «Забавая мордашка» (1957)

25 мая – «Завтрак у Тиффани» (1961)

26 мая – «Римские каникулы» (1953)

27 мая – «50 первых поцелуев» (2004)

28 мая – «Стажер» (2015)

29 мая – «Если свекровь – монстр» (2005)

30 мая – «Гордость и предубеждение» (2005)

31 мая – «В джазе только девушки» (1958)

1 июня – «Ромео и Джульетта» (1996)

2 июня – «Реальная любовь» (2003)

3 июня – «Завтрак у Тиффани» (1961)

4 июня – «27 свадеб» (2008)

5 июня – «Предложение» (2009)

6 июня – «Утренний подъем» (2010)

7 июня – «Свадьба моего лучшего друга» (1997)

8 июня – «Гордость и предубеждение» (2005)

9 июня – «Римские каникулы» (1953)

Источник:   В городе
 Тэги:  парк горького, харьков
 
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