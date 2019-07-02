В Озере парка Горького запустят венки на Ивана Купала: программа праздника

02.07.2019 13:30

Самый сказочный, атмосферный и романтический праздник лета – Ивана Купала – будут отмечать в парке Горького 6 и 7 июля.

Вечер накануне праздника ознаменуется яркой мистерией на Озере, масштабным фольклорным концертом на Главной сцене парка.

Гости парка погрузятся в атмосферу народного праздника уже в начале Центральной площади. Здесь будут установлено несколько ярких фотозон в сельской стилистике. В амбаре с разнотравьем научат плести венок, а у входа на площадь – делать домашний оберег.

В субботу, 6 июля, можно попытать счастья в поисках цветка папоротника. 7 волшебных цветков появится в парке и обязательно принесут нашедшему удачу. Найти их можно в самых неприметных уголках парка, но в доступности для посетителей – лезть за чудо-цветком в кусты не понадобится.

На Главной сцене выступят фольклорные коллективы, состоится конкурсная программа «Цвіт папороті», в 20.40 огненное шоу «Пантера» покажет купальское представление.

В 21.00 праздничное шествие отправится к Озеру, где пройдет купальская мистерия. Сценой будет служить остров и сама поверхность водоема. Здесь состоится вокальная программа «Спів душі», театральная зарисовка «Мавка лісова» и традиционный запуск венков всеми желающими. Во время мистерии впервые состоится выступление группы по синхронному плаванию.

В воскресенье купальские празднества продолжатся. На Центральной аллее разместится череда мастеров народных ремесел, которые поделятся своими знаниями со всеми желающими. На Главной сцене выступят фольклорные коллективы Харькова и области, пройдут народные конкурсы. Праздничный вечер завершит выступление кавер группы «Л’юїс Керол» и молодежная дискотека от DJ Tokyo Rabbit.

6 июля, суббота Вечер на Ивана Купала

Весь парк

12.00 – 18.00 Поиск цветка папоротника

Главная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

14.00 – 18.00 Мастер-класс «Домашний оберег»

Центральная площадь

12.00 – 19.00 Плетение венков

13.00 – 18.00 Мастер-класс по бою на мечах Клуба исторической реконструкции «Князь»

Главная сцена

08.30 – 10.30 Молодежный проект «Лига образованной молодежи»

11.00 – 15.00 Концертная программа «На Ивана Купала»

16.00 – 17.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»

17.30 – 18.00 Детская программа «Народные танцы»

18.00 – 19.40 Конкурсная программа «Цвіт папороті»

19.40 – 20.40 Народне шоу «Якось так!»

20.40 – 21.00 Купальское огненное шоу «Пантера»

21.00 – 21.10 Выступление трайбл клана «Шакти» и шествие к Озеру

21.10 – 23.00 Дискотека с Pj–поддержкой

Французский парк

17.00 – 18.00 Folk classic band

19.00 – 20.00 Дуэт «Городской романс»

Логово Билли Кида

12.00 – 13.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас шоу»

13.00 – 19.00 Лазертаг бои

Детский парк

14.00 – 15.00 Детская тематическая анимация «Однажды в сказке»

17.00 – 18.00 Детская тематическая анимация «Волшебный лес»

Озеро

19.00 – 20.00 Вокальная программа «Спів душі»

20.00 – 21.00 Трио Бандуристок

21.20 – 21.30 Театральная зарисовка «Мавка лісова»

21.30 – 21.40 Купальская мистерия, запуск венков

Дикий Запад

18.30 – 22.00 Salsa party

Ретро парк

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

7 июля, воскресенье

Главная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

13.00 – 18.00 Мастер-класс «Травница»

11.00 – 16.00 Народные мастер-классы Центра народного творчества

Центральная площадь

12.00 – 19.00 Плетение венков

13.00 – 18.00 Мастер-класс по бою на мечах Клуба исторической реконструкции «Князь»

Главная сцена

11.00 – 16.00 Концертная программа Областного Центра народного творчества

16.30 – 18.00 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»

18.00 – 19.00 Конкурсная программа «Цвіт папороті»

19.00 – 20.00 Концерт кавер группы «Л’юїс Керол»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека DJ Tokio Rabbit

Французский парк

17.00 – 18.00 «Євшан зілля»

19.30 – 20.30 Вокальная программа «Карі очі»

Детский парк

11.00 – 12.00 Детская тематическая анимация «Однажды в сказке»

17.00 – 18.00 Детская тематическая анимация «Волшебный лес»

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Дикий Дикий Запад»

Ретро парк

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»