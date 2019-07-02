В Озере парка Горького запустят венки на Ивана Купала: программа праздника

Вечер накануне праздника ознаменуется яркой мистерией на Озере, масштабным фольклорным концертом на Главной сцене парка.
Гости парка погрузятся в атмосферу народного праздника уже в начале Центральной площади. Здесь будут установлено несколько ярких фотозон в сельской стилистике. В амбаре с разнотравьем научат плести венок, а у входа на площадь – делать домашний оберег.
В субботу, 6 июля, можно попытать счастья в поисках цветка папоротника. 7 волшебных цветков появится в парке и обязательно принесут нашедшему удачу. Найти их можно в самых неприметных уголках парка, но в доступности для посетителей – лезть за чудо-цветком в кусты не понадобится.
На Главной сцене выступят фольклорные коллективы, состоится конкурсная программа «Цвіт папороті», в 20.40 огненное шоу «Пантера» покажет купальское представление.
В 21.00 праздничное шествие отправится к Озеру, где пройдет купальская мистерия. Сценой будет служить остров и сама поверхность водоема. Здесь состоится вокальная программа «Спів душі», театральная зарисовка «Мавка лісова» и традиционный запуск венков всеми желающими. Во время мистерии впервые состоится выступление группы по синхронному плаванию.
В воскресенье купальские празднества продолжатся. На Центральной аллее разместится череда мастеров народных ремесел, которые поделятся своими знаниями со всеми желающими. На Главной сцене выступят фольклорные коллективы Харькова и области, пройдут народные конкурсы. Праздничный вечер завершит выступление кавер группы «Л’юїс Керол» и молодежная дискотека от DJ Tokyo Rabbit.
6 июля, суббота Вечер на Ивана Купала
Весь парк
12.00 – 18.00 Поиск цветка папоротника
Главная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
14.00 – 18.00 Мастер-класс «Домашний оберег»
Центральная площадь
12.00 – 19.00 Плетение венков
13.00 – 18.00 Мастер-класс по бою на мечах Клуба исторической реконструкции «Князь»
Главная сцена
08.30 – 10.30 Молодежный проект «Лига образованной молодежи»
11.00 – 15.00 Концертная программа «На Ивана Купала»
16.00 – 17.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»
17.30 – 18.00 Детская программа «Народные танцы»
18.00 – 19.40 Конкурсная программа «Цвіт папороті»
19.40 – 20.40 Народне шоу «Якось так!»
20.40 – 21.00 Купальское огненное шоу «Пантера»
21.00 – 21.10 Выступление трайбл клана «Шакти» и шествие к Озеру
21.10 – 23.00 Дискотека с Pj–поддержкой
Французский парк
17.00 – 18.00 Folk classic band
19.00 – 20.00 Дуэт «Городской романс»
Логово Билли Кида
12.00 – 13.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас шоу»
13.00 – 19.00 Лазертаг бои
Детский парк
14.00 – 15.00 Детская тематическая анимация «Однажды в сказке»
17.00 – 18.00 Детская тематическая анимация «Волшебный лес»
Озеро
19.00 – 20.00 Вокальная программа «Спів душі»
20.00 – 21.00 Трио Бандуристок
21.20 – 21.30 Театральная зарисовка «Мавка лісова»
21.30 – 21.40 Купальская мистерия, запуск венков
Дикий Запад
18.30 – 22.00 Salsa party
Ретро парк
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
7 июля, воскресенье
Главная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
13.00 – 18.00 Мастер-класс «Травница»
11.00 – 16.00 Народные мастер-классы Центра народного творчества
Центральная площадь
12.00 – 19.00 Плетение венков
13.00 – 18.00 Мастер-класс по бою на мечах Клуба исторической реконструкции «Князь»
Главная сцена
11.00 – 16.00 Концертная программа Областного Центра народного творчества
16.30 – 18.00 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»
18.00 – 19.00 Конкурсная программа «Цвіт папороті»
19.00 – 20.00 Концерт кавер группы «Л’юїс Керол»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека DJ Tokio Rabbit
Французский парк
17.00 – 18.00 «Євшан зілля»
19.30 – 20.30 Вокальная программа «Карі очі»
Детский парк
11.00 – 12.00 Детская тематическая анимация «Однажды в сказке»
17.00 – 18.00 Детская тематическая анимация «Волшебный лес»
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Дикий Дикий Запад»
Ретро парк
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»