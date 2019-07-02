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02.07.2019  14:31   

Экватор лета: в парке Горького устроят масштабные обливашки

Девиз праздника — Никто не уйдет сухим!


//centralpark.kh.ua

14 июля в парке Горького пройдет Экватор лета — самый освежающий праздник жаркого лета.

Всех гостей парка ждут море розыгрышей, конкурсов, связанных с обливанием, водные аттракционы, масштабная водяная битва и пенная вечеринка.

Подробную программу праздника  в парке обещают озвучить позже.

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, экватор лета, харьков
 
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