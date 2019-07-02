Экватор лета: в парке Горького устроят масштабные обливашки

Девиз праздника — Никто не уйдет сухим!
14 июля в парке Горького пройдет Экватор лета — самый освежающий праздник жаркого лета.
Всех гостей парка ждут море розыгрышей, конкурсов, связанных с обливанием, водные аттракционы, масштабная водяная битва и пенная вечеринка.
Подробную программу праздника в парке обещают озвучить позже.
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Удачное время для ведения денежных дел, но старайтесь избегать крайностей. Это касается всех сфер: от работы до еды и спиртного.
Ясным небо в Харькове будет только утром, потом его затянет облаками. Во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал 15-20 м/с.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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