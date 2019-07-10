10.07.2019 15:51

Никто не уйдет сухим: в парке Горького пройдет самый мокрый праздник лета

14 июля в парке Горького пройдет Экватор лета - самый освежающий праздник жаркого лета.



//centralpark.kh.ua

Весь день будут проходить водные конкурсы, розыгрыши, состоится масштабная водная битва, пенная вечеринка. Девиз праздника - Никто не уйдет сухим!

В 13.00, 15.00, 17.00 и 19.00 по Главной аллее проедет поливальная машина, которая обольет всех, кто попадет под ее струи. Автомобиль проследует до Главной сцены и будет кружить там, пока не опустошит всю цистерну. Тем, кто хочет остаться сухим, советуем в этот момент отойти на боковую аллею.

С 13.00 на Центральной площади будут проходить состязания по аква дартсу, гонкам корабликов, дуэли на водных насосах. Состоятся развлекательные программы с водными конкурсами. Участники и победители получат призы от партнеров праздника.

В 15.00 стартует пенная вечеринка. Без малого тонна пены обрушится на участников праздника. После танцевального сета на сцену выйдут участники boys band «Усы» и молодежные к-рор команды.

Во время Экватора лета традиционно проходит масштабна водная битва. Начнется она в 17.30. Все участники праздника разделятся на две команды. По всей площади будут расставлены резервуары с водой, будут работать поливочные шланги. Свой вклад внесут аниматоры парка – они будут обливать всех из ведер, тазов, водных насосов, брызгалок, забросают участников бомбочками с водой. Никто не уйдет сухим!

Все участники водной битвы смогут всласть потанцевать с артистами школы танцев Salsa Loca на мастер-классом по сальсе. Завершится Экватор лета зажигательной дискотекой.

13 июля, суббота

Главная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

13.00 – 18.00 Мастер класс бою на мечах клуба исторической реконструкции «Князь»

15.00 – 18.00 Школа рукоделия

Главная сцена

12.00 – 13.00 Детская тематическая анимация «Красная Шапочка и серый волк»

13.00 – 15.00 Концерт Центра народного творчества

15.20 – 16.10 Кукольный спектакль

16.30 – 18.00 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»

18.00 – 18.45 Конкурсная программа «ZigZag»

19.00 – 20.00 Концерт группы «Л’юїс Керол»

20.00 – 22.00 Дискотека с Pj–поддержкой

Французский парк

17.00 – 18.00 Вокальная программа

19.00 – 20.00 Звучит саксофон

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас шоу»

Детский парк

14.00 – 15.00 Детская тематическая анимация «Пиратское приключение»

17.00 – 18.00 Детская тематическая анимация «Играем вместе с куколками Лол»

Дикий Запад

18.30 – 22.00 Salsa party

Ретро парк

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»



14 июля, воскресенье Экватор лета

Аллея у Автодрома

13.00 -18.00 Мастер класс бою на мечах клуба исторической реконструкции «Князь»

Главная аллея

13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Проезд поливальной машины

Центральная площадь

13.00 – 19.00 Марафон «Экватор лета». Работают водные аттракционы

Главная сцена

11.30 – 13.00 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»

13.00 – 13.30 Экватор лета. Открытие

13.30 – 15.00 Конкурсная программа «На глубине»

15.00 – 16.00 Пенная вечеринка

16.00 – 16.30 Выступление вокального boys bandа «Усы»

16.30 – 17.15 Выступление К-рор команд

17.15 – 18.00 Водная битва

18.00 – 19.00 Конкурсная программа «Аквамен»

19.00 – 20.00 Танцевальное шоу Salsa Loca

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека «Жаркое лето»

Французский парк

17.00 – 18.00 Соло на кларнете

19.00 – 20.00 Вокальная программа

Детский парк

11.00 – 12.00 Детская тематическая анимация «Приключения в Нетландии»

17.00 – 18.00 Детская тематическая анимация «Красная Шапочка и серый волк»

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Дикий Дикий Запад»

15.00 – 18.00 Школа рукоделия

Ретро парк

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»