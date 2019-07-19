Выходные в парке Горького: программа

Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут детские программы в Развлекательном центре, развлекательные и танцевальные программы на локациях парка.
19 июля, пятница
Главная сцена
18.00 – 19.00 Развлекательная программа
19.00 – 22.00 Дискотека с участием Dj Mawerick
Французский парк
15.00 – 17.00 Спектакль Eruditus camp
18.30 – 19.30 Соло на скрипке
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
Детский парк
17.00 – 18.00 Детская тематическая анимация «Играем вместе с куколками Лол»
Ретро парк
18.00 – 21.00 Вечер аргентинского танго
20 июля, суббота
Аллея у Автодрома
13.00 – 18.00 Мастер-класс бою на мечах клуба исторической реконструкции «Князь»
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
15.00 – 18.00 Школа рукоделия
Главная сцена
12.00 – 13.00 Детская тематическая анимация «Красная Шапочка и Серый Волк»
13.00 – 15.00 Концерт Областного центра народного творчества
15.30 – 16.20 Кукольный спектакль
17.00 – 18.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»
18.00 – 18.45 Конкурсная программа «ZigZag»
19.00 – 20.00 Концерт группы «UNNEWSUAL»
20.00 – 22.00 Дискотека с Pj–поддержкой
Французский парк
17.00 – 18.00 Вокальная программа
19.00 – 20.00 Звучит саксофон
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас шоу»
Детский парк
14.00 – 15.00 Детская тематическая анимация «Пиратское приключение»
17.00 – 18.00 Детская тематическая анимация «Играем вместе с куколками Лол»
Дикий Запад
18.30 – 22.00 Salsa party
Ретро парк
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
21 июля, воскресенье
Аллея у Автодрома
13.00 -18.00 Мастер-класс бою на мечах клуба исторической реконструкции «Князь»
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
15.00 – 18.00 Школа рукоделия
Главная сцена
12.00 – 13.00 Детская тематическая анимация «Дружба – это волшебство»
13.00 – 15.00 Концерт Областного центра народного творчества
15.30 – 16.30 Иллюзионное шоу Мага Грандиса
17.00 – 18.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»
18.30 – 19.00 Конкурсная программа «ZigZag»
19.00 – 20.00 Открытое занятие по латиноамериканским танцам школы “Salsa Loca”
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с участием Dj Mawerick и Pj–поддержкой
Французский парк
17.00 – 18.00 Вокальная программа
19.00 – 20.00 Дуэт гитар
Детский парк
11.00 – 12.00 Детская тематическая анимация «Приключения в Нетландии»
17.00 – 18.00 Детская тематическая анимация «Красная Шапочка и Серый Волк»
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Дикий Дикий Запад»
Ретро парк
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
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Сегодня легко попасть под чье-то влияние или поддаться соблазну. Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок.
В Харькове ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Без существенных осадков.
Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье как людям, так и животным и птицам.
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давл.:
ветер: