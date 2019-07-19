19.07.2019 15:02

Выходные в парке Горького: программа

Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут детские программы в Развлекательном центре, развлекательные и танцевальные программы на локациях парка.



// РЕДПОСТ

19 июля, пятница

Главная сцена

18.00 – 19.00 Развлекательная программа

19.00 – 22.00 Дискотека с участием Dj Mawerick

Французский парк

15.00 – 17.00 Спектакль Eruditus camp

18.30 – 19.30 Соло на скрипке

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

Детский парк

17.00 – 18.00 Детская тематическая анимация «Играем вместе с куколками Лол»

Ретро парк

18.00 – 21.00 Вечер аргентинского танго

20 июля, суббота

Аллея у Автодрома

13.00 – 18.00 Мастер-класс бою на мечах клуба исторической реконструкции «Князь»

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

15.00 – 18.00 Школа рукоделия

Главная сцена

12.00 – 13.00 Детская тематическая анимация «Красная Шапочка и Серый Волк»

13.00 – 15.00 Концерт Областного центра народного творчества

15.30 – 16.20 Кукольный спектакль

17.00 – 18.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»

18.00 – 18.45 Конкурсная программа «ZigZag»

19.00 – 20.00 Концерт группы «UNNEWSUAL»

20.00 – 22.00 Дискотека с Pj–поддержкой

Французский парк

17.00 – 18.00 Вокальная программа

19.00 – 20.00 Звучит саксофон

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас шоу»

Детский парк

14.00 – 15.00 Детская тематическая анимация «Пиратское приключение»

17.00 – 18.00 Детская тематическая анимация «Играем вместе с куколками Лол»

Дикий Запад

18.30 – 22.00 Salsa party

Ретро парк

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

21 июля, воскресенье

Аллея у Автодрома

13.00 -18.00 Мастер-класс бою на мечах клуба исторической реконструкции «Князь»

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

15.00 – 18.00 Школа рукоделия

Главная сцена

12.00 – 13.00 Детская тематическая анимация «Дружба – это волшебство»

13.00 – 15.00 Концерт Областного центра народного творчества

15.30 – 16.30 Иллюзионное шоу Мага Грандиса

17.00 – 18.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»

18.30 – 19.00 Конкурсная программа «ZigZag»

19.00 – 20.00 Открытое занятие по латиноамериканским танцам школы “Salsa Loca”

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с участием Dj Mawerick и Pj–поддержкой

Французский парк

17.00 – 18.00 Вокальная программа

19.00 – 20.00 Дуэт гитар

Детский парк

11.00 – 12.00 Детская тематическая анимация «Приключения в Нетландии»

17.00 – 18.00 Детская тематическая анимация «Красная Шапочка и Серый Волк»

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Дикий Дикий Запад»

Ретро парк

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»