Выходные в парке Горького: программа

Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут детские программы в Развлекательном центре, развлекательные и танцевальные программы на локациях парка.
26 июля, пятница
Главная сцена
18.00 – 19.00 Развлекательная программа
19.00 – 22.00 Тематический музыкальный вечер «TEMtation: house»
Французский парк
15.00 – 17.00 Спектакль Eruditus camp
18.30 – 19.30 Звучит кларнет
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
Детский парк
17.00 – 18.00 Детская тематическая анимация «Красная Шапочка»
Ретро парк
18.00 – 21.00 Вечер аргентинского танго
27 июля, суббота
Аллея у автодрома
13.00 – 18.00 Мастер-класс по бою на мечах клуба исторической реконструкции «Князь»
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
15.00 – 18.00 Школа рукоделия
Главная сцена
12.00 – 13.00 Детская тематическая анимация «Однажды в Нетландии»
13.00 – 15.00 Концертная программа Областного центра народного творчества
15.30 – 16.20 Кукольный спектакль
17.00 – 18.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»
18.00 – 18.45 Конкурсная программа «ZigZag»
19.00 – 20.00 Концерт группы «Euphoria»
20.00 – 22.00 Дискотека с Pj–поддержкой
Французский парк
17.00 – 18.00 Вокальная программа
19.00 – 20.00 Соло на скрипке
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас шоу»
Детский парк
14.00 – 15.00 Детская тематическая анимация «Пиратское приключение»
17.00 – 18.00 Детская тематическая анимация «Играем вместе с куколками Лол»
Дикий Запад
18.30 – 22.00 Salsa party
Ретро парк
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
28 июля, воскресенье
Аллея у автодрома
13.00 -18.00 Мастер-класс по бою на мечах клуба исторической реконструкции «Князь»
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
15.00 – 18.00 Школа рукоделия
Главная сцена
13.00 – 14.00 Детская тематическая анимация «Дружба – это волшебство»
15.30 – 16.30 Иллюзионное шоу Мага Грандиса
17.00 – 18.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»
18.30 – 19.00 Конкурсная программа «ZigZag»
19.00 – 20.00 Salsa Loca
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с Pj–поддержкой
Французский парк
17.00 – 18.00 Вокальная программа
19.00 – 20.00 Инструментальный дуэт
Детский парк
11.00 – 12.00 Детская тематическая анимация «Приключения в Нетландии»
17.00 – 18.00 Детская тематическая анимация «Красная Шапочка и Серый Волк»
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
12.00 – 13.00 Музыкальный спектакль «Дикий Дикий Запад»
Ретро парк
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
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Конкретность и прагматизм – девиз дня. Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит?
Рабочая неделя заканчивается преимущественно пасмурной погодой. Ночью в городе без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем дождь, местами гроза.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
влажн.:
давл.:
ветер: