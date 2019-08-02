02.08.2019 09:59

От аргентинского танго до бразильского карнавала: программа парка Горького в выходные

Кроме привычных танцевальных, музыкальных и развлекательных программ, гостей парка горького в воскресенье ждет праздник «Дни бразильской культуры в Харькове».



//centralpark.kh.ua

Праздник организован Почетным консульством Бразилии в Харькове при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с целью поддержки дружеских отношений между государствами и расширения сотрудничества.

2 августа, пятница

Главная сцена

18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа

19.00 – 22.00 Тематический музыкальный вечер «TEMtation» в стиле house

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

Детский парк

17.00 – 18.00 Детская тематическая развлекательная программа «Красная Шапочка»

Ретро парк

18.00 – 21.00 Вечер аргентинского танго

3 августа, суббота

Аллея у автодрома

13.00 – 18.00 Мастер-класс по бою на мечах клуба исторической реконструкции «Князь»

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

15.00 – 18.00 Школа рукоделия

Главная сцена

12.00 – 13.00 Детская тематическая развлекательная программа «Холодное сердце»

13.00 – 15.00 Концертная программа Областного центра народного творчества

16.00 – 17.00 Конкурсная программа «Книга Ромашковых рекордов»

17.00 – 18.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»

18.30 – 19.00 Открытая вечеринка Сальса руэда

19.00 – 20.00 Концерт группы «Dream West»

20.00 – 22.00 Танцевальная вечеринка «Evening party «Disco 90’»

Французский парк

17.00 – 18.00 Вокальная программа

19.00 – 20.00 Соло на скрипке

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас шоу»

Детский парк

15.00 – 16.00 Детская тематическая анимация «Пиратское приключение»

18.00 – 19.00 Детская тематическая анимация «Кукольное веселье»

Дикий Запад

18.30 – 22.00 Salsa party

Ретро парк

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

4 августа, воскресенье Дни культуры Бразилии в Харькове

Аллея у Автодрома

13.00 -18.00 Мастер-класс по бою на мечах клуба исторической реконструкции «Князь»

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

15.00 – 18.00 Школа рукоделия

Главная сцена

12.00 – 13.00 Детская тематическая шоу программа «Карнавал в Трансильвании»

13.00 – 14.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»

14.30 – 15.00 Мастер-класс по капоэйре

15.00 – 15.05 Официальное открытие Дней культуры Бразилии в Харькове

15.05 – 16.55 Праздничный концерт «Дни культуры Бразилии в Харькове»

17.00 – 18.00 Танцевально-развлекательный мастер-класс по латиноамериканским танцам

18.00 – 18.30 Интеллектуальная конкурсная программа

18.30 – 19.00 Мастер-класс «Zumba fitnes»

19.00 – 20.00 Концерт группы «Л’юїс Керол»

20.00 – 22.00 Праздничная дискотека «Latina party»

Французский парк

17.00 – 18.00 Играет гитарный дуэт

19.00 – 20.00 Вокальная программа

Детский парк

11.00 – 12.00 Детская анимация «Дружба – это чудо»

15.00 – 16.00 Детская тематическая анимация «Огненная Лилия»

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Дикий Дикий Запад»

19.00 – 21.00 Кино под открытым небом. Мультфильм «Рио»

Ретро парк

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»