От аргентинского танго до бразильского карнавала: программа парка Горького в выходные

Кроме привычных танцевальных, музыкальных и развлекательных программ, гостей парка горького в воскресенье ждет праздник «Дни бразильской культуры в Харькове».
Праздник организован Почетным консульством Бразилии в Харькове при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с целью поддержки дружеских отношений между государствами и расширения сотрудничества.
2 августа, пятница
Главная сцена
18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа
19.00 – 22.00 Тематический музыкальный вечер «TEMtation» в стиле house
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
Детский парк
17.00 – 18.00 Детская тематическая развлекательная программа «Красная Шапочка»
Ретро парк
18.00 – 21.00 Вечер аргентинского танго
3 августа, суббота
Аллея у автодрома
13.00 – 18.00 Мастер-класс по бою на мечах клуба исторической реконструкции «Князь»
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
15.00 – 18.00 Школа рукоделия
Главная сцена
12.00 – 13.00 Детская тематическая развлекательная программа «Холодное сердце»
13.00 – 15.00 Концертная программа Областного центра народного творчества
16.00 – 17.00 Конкурсная программа «Книга Ромашковых рекордов»
17.00 – 18.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»
18.30 – 19.00 Открытая вечеринка Сальса руэда
19.00 – 20.00 Концерт группы «Dream West»
20.00 – 22.00 Танцевальная вечеринка «Evening party «Disco 90’»
Французский парк
17.00 – 18.00 Вокальная программа
19.00 – 20.00 Соло на скрипке
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас шоу»
Детский парк
15.00 – 16.00 Детская тематическая анимация «Пиратское приключение»
18.00 – 19.00 Детская тематическая анимация «Кукольное веселье»
Дикий Запад
18.30 – 22.00 Salsa party
Ретро парк
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
4 августа, воскресенье Дни культуры Бразилии в Харькове
Аллея у Автодрома
13.00 -18.00 Мастер-класс по бою на мечах клуба исторической реконструкции «Князь»
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
15.00 – 18.00 Школа рукоделия
Главная сцена
12.00 – 13.00 Детская тематическая шоу программа «Карнавал в Трансильвании»
13.00 – 14.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»
14.30 – 15.00 Мастер-класс по капоэйре
15.00 – 15.05 Официальное открытие Дней культуры Бразилии в Харькове
15.05 – 16.55 Праздничный концерт «Дни культуры Бразилии в Харькове»
17.00 – 18.00 Танцевально-развлекательный мастер-класс по латиноамериканским танцам
18.00 – 18.30 Интеллектуальная конкурсная программа
18.30 – 19.00 Мастер-класс «Zumba fitnes»
19.00 – 20.00 Концерт группы «Л’юїс Керол»
20.00 – 22.00 Праздничная дискотека «Latina party»
Французский парк
17.00 – 18.00 Играет гитарный дуэт
19.00 – 20.00 Вокальная программа
Детский парк
11.00 – 12.00 Детская анимация «Дружба – это чудо»
15.00 – 16.00 Детская тематическая анимация «Огненная Лилия»
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Дикий Дикий Запад»
19.00 – 21.00 Кино под открытым небом. Мультфильм «Рио»
Ретро парк
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
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День совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов. Холодный ум поможет находить решение самых сложных задач.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков. Днем по городу и местами по области небольшой дождь.
В народном представлении Илья – святой грозный, суровый, карающий, но в то же время щедрый. Он велик распорядитель страшных сил природы. В его подчинении дожди, гром, молнии.
влажн.:
давл.:
ветер: