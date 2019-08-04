04.08.2019 12:26

Сегодня в парке Горького – бразильский карванал: программа

Праздник «Дни бразильской культуры в Харькове» состоится 4 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.



//feerie.com.ua

Харьковчане и гости города смогут поближе познакомиться с культурой Бразилии. Гостей парка ожидает капоэйра - национальное боевое искусство, сочетающее элементы танца, акробатики и игры, также покажут свое мастерство бойцы джиу-джитсу.



На празднике выступят исполнители национальных танцев и песен, пройдет тематическая фотовыставка и презентация бразильской литературы. Кроме того, посетителей ждет множество сюрпризов, локаций и конкурсов.

Праздник посетит Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Украине Освальдо Биата.



Начало мероприятия - в 15:00.



Праздник организован Почетным консульством Бразилии в Харькове при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с целью поддержки дружеских отношений между государствами и расширения сотрудничества.

Программа праздника

Аллея у Автодрома

13.00 -18.00 Мастер-класс по бою на мечах клуба исторической реконструкции «Князь»

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

15.00 – 18.00 Школа рукоделия

Главная сцена

12.00 – 13.00 Детская тематическая шоу программа «Карнавал в Трансильвании»

13.00 – 14.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»

14.30 – 15.00 Мастер-класс по капоэйре

15.00 – 15.05 Официальное открытие Дней культуры Бразилии в Харькове

15.05 – 16.55 Праздничный концерт «Дни культуры Бразилии в Харькове»

17.00 – 18.00 Танцевально-развлекательный мастер-класс по латиноамериканским танцам

18.00 – 18.30 Интеллектуальная конкурсная программа

18.30 – 19.00 Мастер-класс «Zumba fitnes»

19.00 – 20.00 Концерт группы «Л’юїс Керол»

20.00 – 22.00 Праздничная дискотека «Latina party»

Французский парк

17.00 – 18.00 Играет гитарный дуэт

19.00 – 20.00 Вокальная программа

Детский парк

11.00 – 12.00 Детская анимация «Дружба – это чудо»

15.00 – 16.00 Детская тематическая анимация «Огненная Лилия»

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Дикий Дикий Запад»

19.00 – 21.00 Кино под открытым небом. Мультфильм «Рио»

Ретро парк

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»