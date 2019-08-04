Сегодня в парке Горького – бразильский карванал: программа

Праздник «Дни бразильской культуры в Харькове» состоится 4 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.
Харьковчане и гости города смогут поближе познакомиться с культурой Бразилии. Гостей парка ожидает капоэйра - национальное боевое искусство, сочетающее элементы танца, акробатики и игры, также покажут свое мастерство бойцы джиу-джитсу.
На празднике выступят исполнители национальных танцев и песен, пройдет тематическая фотовыставка и презентация бразильской литературы. Кроме того, посетителей ждет множество сюрпризов, локаций и конкурсов.
Праздник посетит Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Украине Освальдо Биата.
Начало мероприятия - в 15:00.
Праздник организован Почетным консульством Бразилии в Харькове при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с целью поддержки дружеских отношений между государствами и расширения сотрудничества.
Программа праздника
Аллея у Автодрома
13.00 -18.00 Мастер-класс по бою на мечах клуба исторической реконструкции «Князь»
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
15.00 – 18.00 Школа рукоделия
Главная сцена
12.00 – 13.00 Детская тематическая шоу программа «Карнавал в Трансильвании»
13.00 – 14.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»
14.30 – 15.00 Мастер-класс по капоэйре
15.00 – 15.05 Официальное открытие Дней культуры Бразилии в Харькове
15.05 – 16.55 Праздничный концерт «Дни культуры Бразилии в Харькове»
17.00 – 18.00 Танцевально-развлекательный мастер-класс по латиноамериканским танцам
18.00 – 18.30 Интеллектуальная конкурсная программа
18.30 – 19.00 Мастер-класс «Zumba fitnes»
19.00 – 20.00 Концерт группы «Л’юїс Керол»
20.00 – 22.00 Праздничная дискотека «Latina party»
Французский парк
17.00 – 18.00 Играет гитарный дуэт
19.00 – 20.00 Вокальная программа
Детский парк
11.00 – 12.00 Детская анимация «Дружба – это чудо»
15.00 – 16.00 Детская тематическая анимация «Огненная Лилия»
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Дикий Дикий Запад»
19.00 – 21.00 Кино под открытым небом. Мультфильм «Рио»
Ретро парк
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
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День идеален для общения и приятных знакомств. Даже самые простые житейские радости – прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда – доставят незабываемое удовольствие.
В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Днем местами возможен дождь.
4 августа 1693 года монах-бенедиктинец Пьер Периньон представил братии игристое вино, которое стало прародителем современного шампанского.
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