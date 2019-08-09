09.08.2019 17:01

Через час в парке Горького начнутся выходные: Программа

Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут детские программы в Развлекательном центре, развлекательные и танцевальные программы на локациях парка.



// РЕДПОСТ

9 августа, пятница

Главная сцена

18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа

19.00 – 22.00 Тематический музыкальный вечер «TEMtation» в стиле house

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

Французский парк

18.00 – 19.00 Соло на кларнете

Детский парк

17.00 – 18.00 Детская тематическая развлекательная программа «Красная Шапочка»

Ретро-парк

18.00 – 21.00 Вечер аргентинского танго

10 августа, суббота

Аллея у автодрома

13.00 – 18.00 Мастер-класс по бою на мечах клуба исторической реконструкции «Князь»

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

15.00 – 18.00 Школа рукоделия

Главная сцена

12.00 – 13.00 Кукольный спектакль «Слон на дереве»

14.00 – 15.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»

16.00 – 17.00 Иллюзионное шоу Мага Грандиса

17.00 – 17.30 Открытая вечеринка Сальса Руэда

17.30 – 19.30 Концертно-развлекательная программа ко Дню строителя

19.30 – 20.00 Конкурсы в стиле Марио

20.00 – 22.00 Вечер в стиле «DISCO» с шоу-группой «Якось так»

Французский парк

17.00 – 18.00 Вокальная программа

19.00 – 20.00 Концерт бандуры

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Интерактивная игра «Змагання патріотів»

17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас шоу»

Детский парк

12.00 – 15.00 Детская тематическая анимация «Раскрась дом мечты»

18.00 – 19.00 Детская тематическая анимация «Кукольное веселье»

Дикий Запад

18.00 – 22.00 Salsa party

Ретро-парк

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

11 августа, воскресенье

Аллея у Автодрома

13.00 -18.00 Мастер-класс по бою на мечах клуба исторической реконструкции «Князь»

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

15.00 – 18.00 Школа рукоделия

Главная сцена

12.00 – 13.00 Детская тематическая шоу программа «Карнавал в Трансильвании»

14.00 – 15.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»

16.00 – 17.30 Концертная программа продюсерского центра Sunflower

18.00 – 18.30 Конкурсная программа «ZigZag»

19.00 – 20.00 Концерт группы «Take five»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека

Французский парк

17.00 – 18.00 Соло на саксофоне

19.00 – 20.00 Вокальная программа

Детский парк

11.00 – 12.00 Детская анимация «Дружба – это чудо»

15.00 – 16.00 Детская тематическая анимация «Огненная Лилия»

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Дикий Дикий Запад»

Ретро парк

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»