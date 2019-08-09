Через час в парке Горького начнутся выходные: Программа

Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут детские программы в Развлекательном центре, развлекательные и танцевальные программы на локациях парка.
9 августа, пятница
Главная сцена
18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа
19.00 – 22.00 Тематический музыкальный вечер «TEMtation» в стиле house
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
Французский парк
18.00 – 19.00 Соло на кларнете
Детский парк
17.00 – 18.00 Детская тематическая развлекательная программа «Красная Шапочка»
Ретро-парк
18.00 – 21.00 Вечер аргентинского танго
10 августа, суббота
Аллея у автодрома
13.00 – 18.00 Мастер-класс по бою на мечах клуба исторической реконструкции «Князь»
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
15.00 – 18.00 Школа рукоделия
Главная сцена
12.00 – 13.00 Кукольный спектакль «Слон на дереве»
14.00 – 15.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»
16.00 – 17.00 Иллюзионное шоу Мага Грандиса
17.00 – 17.30 Открытая вечеринка Сальса Руэда
17.30 – 19.30 Концертно-развлекательная программа ко Дню строителя
19.30 – 20.00 Конкурсы в стиле Марио
20.00 – 22.00 Вечер в стиле «DISCO» с шоу-группой «Якось так»
Французский парк
17.00 – 18.00 Вокальная программа
19.00 – 20.00 Концерт бандуры
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Интерактивная игра «Змагання патріотів»
17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас шоу»
Детский парк
12.00 – 15.00 Детская тематическая анимация «Раскрась дом мечты»
18.00 – 19.00 Детская тематическая анимация «Кукольное веселье»
Дикий Запад
18.00 – 22.00 Salsa party
Ретро-парк
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
11 августа, воскресенье
Аллея у Автодрома
13.00 -18.00 Мастер-класс по бою на мечах клуба исторической реконструкции «Князь»
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
15.00 – 18.00 Школа рукоделия
Главная сцена
12.00 – 13.00 Детская тематическая шоу программа «Карнавал в Трансильвании»
14.00 – 15.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»
16.00 – 17.30 Концертная программа продюсерского центра Sunflower
18.00 – 18.30 Конкурсная программа «ZigZag»
19.00 – 20.00 Концерт группы «Take five»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека
Французский парк
17.00 – 18.00 Соло на саксофоне
19.00 – 20.00 Вокальная программа
Детский парк
11.00 – 12.00 Детская анимация «Дружба – это чудо»
15.00 – 16.00 Детская тематическая анимация «Огненная Лилия»
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Дикий Дикий Запад»
Ретро парк
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
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Стоит только захотеть, и вам окажутся по плечу любые достижения! Главное – затевая большое дело, найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!
Синоптики обещают пусть и облачные, но практически «сухие» выходные. Температура воздуха тоже будет приятной.
Праздник придуман, чтобы отдать должное всем оригинальным культурам мира.
влажн.:
давл.:
ветер: