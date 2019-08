20.08.2019 16:31

День города и День Независимости в парке Горького: большая развлекательная программа

Праздничные мероприятия по случаю Дня города, Дня Независимости Украины и дня рождения парка пройдут 23-25 августа в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.



23 августа на главной сцене выступит Виталий Козловский, группы «Артур Боссо» и «Selfy», состоится концерт Большого Слобожанского ансамбля песни и танца, а также артистов из китайского города-побратима Цзинань. На центральной аллее с 12:00 до 17:00 будет проходить конкурс рисунка на асфальте «Город, в котором я живу». Авторы лучших работ получат подарки. В 15:00 на аллее начнется шествие творческих коллективов из Цзинаня. В Детском парке запланированы кукольный спектакль и шоу мыльных пузырей, а в Ретро-парке - выступление квартета Харьковской филармонии.

24 августа Харьков и Цинциннати (США) отпразднуют 30-летие побратимских отношений. По этому случаю возле Развлекательного центра откроется выставка, посвященная городам-побратимам. На главной сцене выступят кавер-группы и фолк-группа «Будьмо!». В 18:40 начнется совместный концерт американского оперного певца Бена Фландерса и симфонического оркестра «Lords of the Sound», а в 19:30 к оркестру присоединится трибьют-группа «Garage Dayz» с грандиозным «METALLICA SHOW». Завершит вечер праздничная дискотека.

25 августа парк отпразднует седьмой день рождения. Праздник будет посвящен цирку. На главной сцене выступит цирковая студия «Бенефис», состоится экстремальное цирковое шоу с факирами, силачами и акробатами. Также выступят группы «Heart beat brass band» и «Льюїс Керол». В 21:30 начнется световое кавер-шоу «Дебош», после которого пройдет огненное представление. С 16:00 возле озера будут играть трио бандуристок «Зоредана», ансамбль «3+2», и все желающие смогут сфотографироваться с русалками. В 18:00 на центральной аллее пройдет парад с участием гигантских кукол и цирковых танцевальных коллективов.

Для детей в 12:00 на территории игрового комплекса «Логово Билли Кида» состоится спортивно-развлекательный квест «Игры патриотов». Детям нужно будет объединиться в команды и пройти ряд заданий.

23 августа, пятница

День освобождения Харькова

Главная сцена

14.00–15.30 Интерактивная шоу-программа для детей

15.00–15.30 Шествие творческих коллективов г.Цзинань (КНР)

15.30–17.00 Праздничный концерт артистов г.Цзинань (КНР)

17.00–18.00 Выступление Большого Слобожанского ансамбля песни и танца

18.00–19.00 Концерт группы «Selfy»

19.00–20.00 Концерт группы «Артур Боссо»

20.00–21.00 Концерт Виталия Козловского

21.00–23.00 Праздничная дискотека

Центральная аллея

12.00–17.00 Конкурс рисунка на асфальте «Город, в котором я живу»

14.00–15.00 Детская анимация

17.30–18.00 Награждение победителей конкурса рисунка

Французский парк

17.00–18.00 Вокальная программа

19.00–20.00 Дуэт саксофон, аккордеон

Логово Билли Кида

12.00–14.00 Лазертаг бои

16.00–17.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас шоу»

17.00–19.00 Лазертаг бои

Детский парк

13.00–14.00 Кукольный спектакль

15.00–16.00 Шоу мыльных пузырей

Ретро-парк

14.30–16.00 Звучат вальсы в исполнении квартета филармонии

16.00–20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

24 августа, суббота

День Независимости Украины

Главная сцена

13.00–14.30 Интерактивная шоу-программа для детей

14.45–16.30 Брейкданс джемы

16.30–17.30 Концерт кавер-группы

17.40–18.40 Выступление урбан фольк гурту «Будьмо!»

18.40–19.30 Концерт симфонического оркестра «Lords of the Sound» и Бена Фландерса (Цинцинати, США)

19.30–21.10 Трибьют шоу «METALLICA SHOW» Симфонического оркестра «Lords of the Sound» и трибьют-группы «GARAG DAYZ»

21.00–23.00 Праздничная дискотека

Французский парк

17.00–18.00 Концерт на бандуре

19.00–20.00 Вокальная программа

Логово Билли Кида

12.00–19.00 Лазертаг бои

16.00–17.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас шоу»

Детский парк

13.00–14.00 Ковбойская развлекательная программа

16.30–17.30 Мастер-класс по гопаку для детей

Спортивные площадки

14.00–18.00 Мастер-класс по американскому футболу

14.00–18.00 Мастер-класс по софтболу

14.00–18.00 Мастер-класс по бейсболу

Дикий запад

14.00–17.30 Образовательный спектакль и диалоги «Образование за рубежом» «Эрудитус»

Ретро-парк

16.00–17.30 Концертная программа Яны Ващук

17.30–20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»



25 августа, воскресенье

День рождения парка

Главная сцена

13.00–14.40 Интерактивная шоу-программа для детей

15.00–16.00 Концертная программа цирковой студии «Бенефис»

16.10–17.10 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

17.10–17.50 Иллюзионное шоу Мага Грандиса

18.00–18.30 Выступление оркестра Национальной гвардии Украины

18.00–18.30 Грандиозное шествие «Парад Але!»

18.30–19.00 Выступление Heart beat brass band

19.00–19.35 Иллюзионное Гранд Шоу

19.35–20.05 Экстремальное цирковое шоу

20.05–20.40 Сальса руэда

20.40–21.40 Выступление кавер группы «Л’юїс Керол»

21.50–22.30 Световое кавер шоу «Дебош»

22.30–22.45 Огненное шоу «Пантера»

Французский парк

17.00–18.00 Гитарный дуэт

19.00–20.00 Концерт скрипки

Детский парк

12.00–13.00 Детская развлекательная программа

13.00–16.00 Интерактивная лаборатория сумасшедшего ученого

16.00–17.00 Детская развлекательная программа Логово Билли Кида

12.00–16.00 Игра-квест по всему парку «Игры патриотов»

12.00–19.00 Лазертаг бои

Озеро

16.00–17.00 Выступление трио бандуристок «Зоредана»

17.00–18.00 Украинская вокальная программа

18.00–19.00 Концерт ансамбля «3+2»

Ретро-парк

16.00–20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»