День рождения парка Горького: праздничная программа

На Главной сцене выступит цирковая студия «Бенефис», Маг Грандис представит свое шоу, состоится экстремальное цирковое шоу с факирами, силачами и акробатами. Выступят непревзойденные Heart beat brass band, любимая гостями парка группа «Л’юїс Керол». В 21.30 состоится световое кваер шоу «Дебош», после которого огненное шоу «Пантера» покажет феерическое представления.
В 18.00 по Центральной аллее пройдет яркий Парад Але с участием гигантских кукол, цирковых танцевальных коллективов, ростовых кукол. А на Озере праздничная программа начнется в 16.00. Здесь выступит трио бандуристок «Зоредана», ансамбль «3+2», желающие смогут сфотографироваться с русалками.
Детский спортивно-развлекательный квест «Игры патриотов» стартует в 12.00 на территории игрового комплекса «Логово Билли Кида». Детям предстоит объединиться в команды и пройти ряд заданий на время. Самые быстрые, ловкие, меткие получат призы от наших друзей и партнеров.
25 августа, воскресенье День рождения парка
Главная сцена
13.00 – 14.40 Интерактивная шоу-программа для детей
15.00 – 16.00 Концертная программа цирковой студии «Бенефис»
16.10 – 17.10 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
17.10 – 17.50 Иллюзионное шоу Мага Грандиса
18.00 – 18.30 Выступление оркестра Национальной гвардии Украины
18.00 – 18.30 Грандиозное шествие «Парад Але!»
18.30 – 19.00 Выступление Heart beat brass band
19.00 – 19.35 Иллюзионное Гранд Шоу
19.35 –20.05 Экстремальное цирковое шоу
20.05 – 20.40 Сальса руэда
20.40 – 21.40 Выступление кавер группы «Л’юїс Керол»
21.50 – 22.30 Световое кавер шоу «Дебош»
22.30 – 22.45 Огненное шоу «Пантера»
Французский парк
17.00 – 18.00 Гитарный дуэт
19.00 – 20.00 Концерт скрипки
Детский парк
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа
13.00 – 16.00 Интерактивная лаборатория сумасшедшего ученого
16.00 – 17.00 Детская развлекательная программа
Логово Билли Кида
12.00 – 16.00 Игра-квест по всему парку «Игры патриотов»
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
Озеро
16.00 – 17.00 Выступление трио бандуристок «Зоредана»
17.00 – 18.00 Украинская вокальная программа
18.00 – 19.00 Концерт ансамбля «3+2»
Ретро-парк
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»