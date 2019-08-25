День рождения парка Горького: праздничная программа

25.08.2019 11:48

25 августа парк Горького отмечает свой 7-й день рождения. В этом году праздник будет посвящен цирку.

На Главной сцене выступит цирковая студия «Бенефис», Маг Грандис представит свое шоу, состоится экстремальное цирковое шоу с факирами, силачами и акробатами. Выступят непревзойденные Heart beat brass band, любимая гостями парка группа «Л’юїс Керол». В 21.30 состоится световое кваер шоу «Дебош», после которого огненное шоу «Пантера» покажет феерическое представления.

В 18.00 по Центральной аллее пройдет яркий Парад Але с участием гигантских кукол, цирковых танцевальных коллективов, ростовых кукол. А на Озере праздничная программа начнется в 16.00. Здесь выступит трио бандуристок «Зоредана», ансамбль «3+2», желающие смогут сфотографироваться с русалками.

Детский спортивно-развлекательный квест «Игры патриотов» стартует в 12.00 на территории игрового комплекса «Логово Билли Кида». Детям предстоит объединиться в команды и пройти ряд заданий на время. Самые быстрые, ловкие, меткие получат призы от наших друзей и партнеров.

25 августа, воскресенье День рождения парка

Главная сцена

13.00 – 14.40 Интерактивная шоу-программа для детей

15.00 – 16.00 Концертная программа цирковой студии «Бенефис»

16.10 – 17.10 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

17.10 – 17.50 Иллюзионное шоу Мага Грандиса

18.00 – 18.30 Выступление оркестра Национальной гвардии Украины

18.00 – 18.30 Грандиозное шествие «Парад Але!»

18.30 – 19.00 Выступление Heart beat brass band

19.00 – 19.35 Иллюзионное Гранд Шоу

19.35 –20.05 Экстремальное цирковое шоу

20.05 – 20.40 Сальса руэда

20.40 – 21.40 Выступление кавер группы «Л’юїс Керол»

21.50 – 22.30 Световое кавер шоу «Дебош»

22.30 – 22.45 Огненное шоу «Пантера»

Французский парк

17.00 – 18.00 Гитарный дуэт

19.00 – 20.00 Концерт скрипки

Детский парк

12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа

13.00 – 16.00 Интерактивная лаборатория сумасшедшего ученого

16.00 – 17.00 Детская развлекательная программа

Логово Билли Кида

12.00 – 16.00 Игра-квест по всему парку «Игры патриотов»

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

Озеро

16.00 – 17.00 Выступление трио бандуристок «Зоредана»

17.00 – 18.00 Украинская вокальная программа

18.00 – 19.00 Концерт ансамбля «3+2»

Ретро-парк

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»