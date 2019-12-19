19.12.2019 14:10

Новый год в парке Горького: открытие елки, 3D-шоу и новогодняя ночь

Главная елка парка в этом году украшена в серебристо-белой гамме. У Колеса обозрения разместился рождественский вертеп, у елки – Дом Деда Мороза.



// РЕДПОСТ

Начиная с 19 декабря и до конца новогоджних праздников на фасаде Сказочного дома будет представлено романтическое новогоднее 3D-шоу по мотивам сказки «Спящая красавица». Представление будет проходить каждые полчаса с 17.00 до 21.40. Стены здания покроются чудесными цветами, яркими витражами, превратятся в волшебный замок, лес с таинственными зверями.

Церемония зажжения огней на новогодней елке и открытие Дома Деда Мороза состоится 25 декабря. Участники праздника будут водить хороводы, петь песни, танцевать, играть. На Главной сцене состоятся конкурсные программы, шоу, концерты для всех возрастов. Вечером пройдет новогоднее шоу «Однажды в сказке», в финале которого гости увидят огненно-пиротехническое шоу и зажжение огней на главной елке парка. Дед Мороз торжественно проедет по Центральной аллее и прошествует в свой Дом. Его маленькие гости смогут рассказать Деду Морозу о своих желаниях, прочитать стих, спеть песню и получить угощение. Домик Деда Мороза будет работать до 12 января.



31 декабря в парке Горького новогодние представления начнутся в полдень. Новогодняя праздничная программа с яркими шоу, конкурсами, представлениями продлится до 5 утра. Аттракционы парка Горького, квест-комнаты также будут работать до утра. В Развлекательном состоятся детские шоу, будут работать творческие мастерские. В 23.20 начнется новогодняя сказка «Волшебный мир», во время которой харьковчане вместе с Дедом Морозом под бой курантов встретят Новый 2020 год. После пиротехнического шоу и новогоднего розыгрыша призов состоится праздничный концерт группы «Якось так» и молодежная дискотека.



25 декабря, среда Открытие Новогодней елки и Домика Деда Мороза

Средневековая площадь

12.00 – 20.00 Новогодняя ярмарка

14.00 – 15.00 Зимние забавы, хороводы около елки

18.00 – 21.00 Работа Домика Деда Мороза

Главная сцена

11.00 – 12.00 Танцевальная программа «ДЕТскотека с Эльфами»

12.00 – 13.30 Шоу-программа «Очень страшные сказки» творческой студии «PinGwin»

14.00 – 15.00 Зимние забавы у елки

15.00 – 16.00 Концерт группы «Усы» и танцевальный номер от Like dance studio

16.00 – 16.40 Конкурсная программа «Битва Снеговиков»

16.40 – 17.20 Спектакль «Школа Снеговиков» детского театра «Пингвин»

17.20 – 17.55 Новогодний спектакль «Однажды в сказке»

17.55 – 18.00 Огненное шоу «Пантера»

18.10 – 19.00 Концерт группы «Л’юїс Керол»

19.10 – 20.10 Концерт гурту «Якось так»

20.20 – 22.00 Молодежная дискотека

Сказочный дом

17.00, 17.30, 18.30, 19.00, 20.00, 21.30 Романтическое новогоднее 3D-шоу

Развлекательный центр

12.00 – 20.00 Аквагрим

12.00 – 14.00 Письмо Деду Морозу

14.00 – 17.00 Школа рукоделия

16.00 – 17.00 Новогодняя сказка «Конкурс новогоднего поздравления»

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

14.30 – 15.20 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»

Ретро-парк

14.00 – 18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!



31 декабря, понедельник Встреча Нового года

Средневековая площадь

12.00 – 04.00 Ярмарка

12.00 – 19.00 Работа Домика Деда Мороза

Сказочный дом

17.00, 17.30, 18.30, 19.00, 20.00, 21.30 Романтическое новогоднее 3D-шоу

Главная сцена

12.00 – 12.30 Танцевальная программа «ДЕТскотека с Эльфами» -

12.30 – 14.00 Шоу-программа «Очень страшные сказки» творческой студии «PinGwin»

14.30 – 15.30 Ярмарочные забавы

15.30 – 21.00 Звучит новогодняя музыка

21.00 – 22.00 Конкурсно-развлекательная программа «Самый Новый Год»

22.00 – 22.30 Концерт группы Л`юїс Керол «Сказка про Алису в Стране Чудес»

22.30 – 22.45 Конкурная программа “Зимние забавы”

22.45 – 23.20 Концерт группы Л`юїс Керол «Сказка про Алису в Стране Чудес»

23.20 – 23.58 Новогодняя сказка «Волшебный мир»

23.56 – 00.05 Выход Деда Мороза. Встреча Нового года

00.05 – 00.15 Пиротехническое шоу огненного шоу «Пантера»

00.15 – 00.30 Розыгрыш призов

00.30 – 01.00 Сказки 90-х с группой «Якось так»

01.00 – 01.30 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

01.30 – 02.00 Сказки 90-х с группой «Якось так»

02.00 – 02.30 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

02.30 – 03.00 Сказки 90-х с группой «Якось так»

03.00 – 05.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Развлекательный центр

12.00 – 14.00 Письмо Дедушке Морозу

14.00 – 15.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»

14.00 – 17.00 Школа рукоделия Ирины Шегды

17.00 – 18.00 Новогодняя сказка «Конкурс новогоднего поздравления»

18.00 – 19.00 Дискотека с Эльфами

Логово Билли Кида

13.00 – 17.00 Лазертаг бои

15.30 – 16.10 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»

16.00 – 17.00 Сказочная дискотека с ростовыми куклами

Ретро-парк

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»



1января, среда

Средневековая площадь

12.00 – 20.00 Ярмарка

12.00 – 19.00 Работа Домика Деда Мороза

Сказочный дом

17:00, 17:30, 18:30, 19:00, 20:00, 21:30 Романтическое новогоднее 3D-шоу

Главная сцена

12.00 – 12.30 Танцевальная программа «ДЕТскотека с Эльфами

12.30 – 14.00 Шоу-программа «Очень страшные сказки» творческой студии «PinGwin»

14.30 – 15.30 Зимние забавы у елки

16.30 – 17.20 Новогодний спектакль «Однажды в сказке»

18.10 – 19.00 Концерт группы «Сварожичі»

19. 10 – 20.10 Концерт гурту «Будьмо!»

20.20 – 22.00 Молодежная дискотека

Развлекательный центр

12.00 – 20.00 Аквагрим

12.00 – 14.00 Письмо Деду Морозу

14.00 – 17.00 Школа рукоделия

17.30 – 18.30 Новогодняя сказка «Конкурс новогоднего поздравления»

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

15.30 – 16.20 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»

16.20 – 17.00 Дискотека с Ростовыми куклами

Ретро-парк

14.00 – 18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!



В дни зимних каникул в парке Горького пройдут детские программы, выступления артистов, новогодние мастер-классы. Дед Мороз будет ждать гостей в своем домике. Каждый ребенок получит от него сладости.