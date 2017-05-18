18.05.2017 17:55

Директор зоопарка города Цинциннати дал рекомендации по реконструкции Харьковского зоопарка

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов в ходе рабочего визита в США встретился с директором зоопарка города Цинциннати Тэйном Мэйнардом.



city.kharkov.ua

Встреча прошла в зоопарке города Цинциннати. Тэйн Мэйнард – широко известен в своей стране благодаря достижениям по усовершенствованию работы зоопарка.

Игорь Терехов и Тэйн Мэйнард обсудили вопросы реконструкции и деятельности зоопарков. Американский специалист получил приглашение посетить Харьковский зоопарк в 2018 году и принять участие в церемонии его открытия после реконструкции.

В пресс-службе горсовета отмечают, что также харьковская делегация во главе с первым вице-мэром Игорем Тереховым посетит Департамент полиции Цинциннати, где ознакомится с особенностями работы муниципальной полиции.