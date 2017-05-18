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18.05.2017  17:55   

Директор зоопарка города Цинциннати дал рекомендации по реконструкции Харьковского зоопарка

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов в ходе рабочего визита в США встретился с директором зоопарка города Цинциннати Тэйном Мэйнардом.


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Встреча прошла в зоопарке города Цинциннати. Тэйн Мэйнард – широко известен в своей стране благодаря достижениям по усовершенствованию работы зоопарка. 
 
Игорь Терехов и Тэйн Мэйнард обсудили вопросы реконструкции и деятельности зоопарков. Американский специалист получил приглашение посетить Харьковский зоопарк в 2018 году и принять участие в церемонии его открытия после реконструкции.
 
В пресс-службе горсовета отмечают, что также харьковская делегация во главе с первым вице-мэром Игорем Тереховым посетит Департамент полиции Цинциннати, где ознакомится с особенностями работы муниципальной полиции. 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  зоопарк, терехов, мэйнард, харьков
 
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