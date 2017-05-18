Директор зоопарка города Цинциннати дал рекомендации по реконструкции Харьковского зоопарка

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов в ходе рабочего визита в США встретился с директором зоопарка города Цинциннати Тэйном Мэйнардом.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Синоптики обещают облачный и дождливый день. Местами грозы.
Вышивка считается оберегом негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
влажн.:
давл.:
ветер: