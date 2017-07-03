03.07.2017 14:15

В Харьковском зоопарке появился новый житель

Маленький птенец пустельги, которому всего месяц, недавно появился в Харьковском зоопарке.



zoo.kharkov

Его нашли харьковчане на земле, под туями на улице Набережная Здоровья, и сразу же отнесли в зоопарк. Перед этим накормили мясом и напоили, по словам спасателей, птенец был чрезвычайно голоден и охотно ел с рук.

Специалисты зоопарка говорят, что птенец поступил абсолютно здоровым, без переломов или следов нападения животного. Но все равно состояние малыша было стрессовое, потому что его изъяли из привычной среды обитания.

Сейчас птенец приспосабливается к новым условиям. Его меню составляет разнообразный корм - это и насекомые и мышевидные грызуны, ну и, конечно же, мясо. У малыша отменный аппетит, он с удовольствием поедает предлагаемый корм, суточная норма которого составляет примерно 30 граммов. Со временем, когда птенец окрепнет окончательно, он скорее всего, будет выпущен в дикую природу.