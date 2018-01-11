11.01.2018 14:47

Зима в Харьковском зоопарке

Елки в качестве игрушек и праздничный стол. Двум самым большим жителям Харьковского зоопарка слонам Ауну и Тэнди подготовили новогодние развлечения.



dozor.kharkov.ua

К новогодним праздникам слонам Ауна Нейн Лейна и Тэнди сотрудники зоосада подготовили праздничный стол, конечно без традиционных оливье и заливных, так как эти блюда не полезны для животных и не входят в их рацион. Однако были и другие вкусности.

«Мы своим животным приготовили сюрприз - праздничный стол в виде овощей, фруктов бананов, различных сладостей - это ванильные сушки, сахар и так далее, это слоны очень любят. Сушки идут в виде поощрения их всего лишь 2 кг на двоих слонов. По 2 кг зерна, по 20 кг морковки, 20 кг свеклы, 20 кг яблок, немножко хлеба. А все остальное сено и ветки и по 4 кг бананов», - рассказывает заведующий отделом слонов и бегемотов Харьковского зоопарка Юрий Даниленко.

А вот в качестве подарков для слонов привезли ели, они не является частью рациона животных, это скорее элемент декора вольера и большая игрушка с которой можно поиграть. Подарили елки и медведям, те вследствие аномально теплых для зимы температур так и не впали в зимнюю спячку.

«Все они ждут холодов и ложатся спать. Но, к сожалению, в этом году это не наступило и это озадачило наших животных. В общем-то, биология берет свое, они постоянно укладываются, утром встают - зима не наступила, опять выходят, опять едят и это повторяется уже второй месяц. Они немножко в состоянии удивления, если можно так сказать человеческим языком. Так же не впали в спячку у нас барсуки, байбаки и белки», - говорит руководитель зоологической части Харьковского зоопарка Олег Грищенко.

Увидеть медведей, слонов и других жителей Харьковского зоопарка горожане и гости города смогут после масштабной реконструкции, которая идет полным ходом. Новых животных передадут бесплатно в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Среди новых жителей Харьковского зоопарка будут жирафы, пингвины и белые медведи. Построят в зоопарке и океанариум.