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12.01.2018  15:30   

В Харьковском зоопарке медведи готовятся впасть в спячку

Бурые и гималайские медведи Харьковского зоопарка в преддверии приближающихся морозов начали готовиться ко сну.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в зоопарке. По словам сотрудников, обычно медведи начинают готовиться к спячке еще в начале декабря, но из-за теплой погоды в этом году они весь первый месяц зимы провели на улице.

«Сейчас, в начале января, почувствовав приближение морозов, косолапые начали активно готовиться ко сну. При этом первыми устраиваются на зимовку беременные самки, затем самки с прошлогодними медвежатами, последними в берлоги укладываются взрослые самцы, а просыпаются медведи в обратной очередности: первыми из берлоги выходят медведи-самцы, последними - самки с маленькими медвежатами», - сообщили в зоопарке.

Отметим, в Харьковском зоопарке - шесть бурых медведей, три - гималайских и один - белый. В начале января впали в спячку только три из шести бурых медведей: две самки и самец.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  зоопарк, харьков
 
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