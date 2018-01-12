В Харьковском зоопарке медведи готовятся впасть в спячку

Бурые и гималайские медведи Харьковского зоопарка в преддверии приближающихся морозов начали готовиться ко сну.
Об этом сообщили в зоопарке. По словам сотрудников, обычно медведи начинают готовиться к спячке еще в начале декабря, но из-за теплой погоды в этом году они весь первый месяц зимы провели на улице.
«Сейчас, в начале января, почувствовав приближение морозов, косолапые начали активно готовиться ко сну. При этом первыми устраиваются на зимовку беременные самки, затем самки с прошлогодними медвежатами, последними в берлоги укладываются взрослые самцы, а просыпаются медведи в обратной очередности: первыми из берлоги выходят медведи-самцы, последними - самки с маленькими медвежатами», - сообщили в зоопарке.
Отметим, в Харьковском зоопарке - шесть бурых медведей, три - гималайских и один - белый. В начале января впали в спячку только три из шести бурых медведей: две самки и самец.
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