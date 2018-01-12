12.01.2018 16:46

Волшебный мешок Деда Мороза (ФОТО)

«Волшебный мешок Деда Мороза» - с таким праздничным представлением в преддверие Старого Нового года сотрудники Харьковского зоопарка отправились к детишкам, которые оздоравливаются в Областном психоневрологическом санатории №1.



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Кроме традиционных новогодних песен, стихотворений и викторин, ребят ждало маленькое чудо: Дед Мороз по очереди доставал из мешка разных животных и рассказывал интересную, необычную, а порой и захватывающую информацию о них.

Например, самая мелкая порода кроликов называется кролик-пигмей – максимальный вес взрослой особи достигает всего 450 грамм, а черепахи впадают в спячку: как в зимнюю, так и в летнюю. Дети были искренне удивлены, а само представление сопровождалось восторгом и аплодисментами.

Еще одним приятным сюрпризом стали подарки, которые Дед Мороз вручил всем юным участникам праздника.

ФОТО: Харьковский зоопарк