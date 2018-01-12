Главная Темы Харьковский зоопарк Волшебный мешок Деда Мороза (ФОТО)
12.01.2018  16:46   

Волшебный мешок Деда Мороза (ФОТО)

«Волшебный мешок Деда Мороза» - с таким праздничным представлением в преддверие Старого Нового года сотрудники Харьковского зоопарка отправились к детишкам, которые оздоравливаются в Областном психоневрологическом санатории №1.


zoo.kharkov
Кроме традиционных новогодних песен, стихотворений и викторин, ребят ждало маленькое чудо: Дед Мороз по очереди доставал из мешка разных животных и рассказывал интересную, необычную, а порой и захватывающую информацию о них.
 
Например, самая мелкая порода кроликов называется кролик-пигмей – максимальный вес взрослой особи достигает всего 450 грамм, а черепахи впадают в спячку: как в зимнюю, так и в летнюю. Дети были искренне удивлены, а само представление сопровождалось восторгом и аплодисментами.
 
Еще одним приятным сюрпризом стали подарки, которые Дед Мороз вручил всем юным участникам праздника.
 
 
ФОТО: Харьковский зоопарк
Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, дети, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.01 Харьковский зоопарк В Харьковском зоопарке медведи готовятся впасть в спячку 11.01 Харьковский зоопарк Зима в Харьковском зоопарке   15.12 Власть Игорь Терехов: В Харьковском зоопарке появятся новые животные и океанариум
 
 

Видео

Харьковские слоны играют с ёлками, а медведи, барсуки, байбаки и белки не могут уснуть
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 