Волшебный мешок Деда Мороза (ФОТО)

«Волшебный мешок Деда Мороза» - с таким праздничным представлением в преддверие Старого Нового года сотрудники Харьковского зоопарка отправились к детишкам, которые оздоравливаются в Областном психоневрологическом санатории №1.
Выполнять обычную текущую работу будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
Наши предки славяне в этот день отмечали интересный праздник – День похищений.
влажн.:
давл.:
ветер: