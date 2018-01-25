25.01.2018 15:02

Как будет выглядеть зоопарк после реконструкции (ВИДЕО)

Харьковский городской голова Геннадий Кернес выложил видео, каким будет обновленный харьковский зоопарк



// Facebook

«Дорогие харьковчане!

Хочу показать вам, как будет выглядеть наш зоопарк после глобальной реконструкции.

Верю, что вам это будет интересно и надеюсь на ваше понимание.

Продолжаем делать наш любимый Харьков лучшим городом на Земле», – написал он на своей странице в Facebook.

В новом зоопарке будет создано 10 экспозиционных зон. Среди которых «Африканская саванна», «Королевство слонов», «Дикая Австралия», «Южная Америка», «Животные побережья», «Планета обезьян», «Контактный зоопарк», «Театр природы». Хищники из семейства кошачьих, обитающих на Дальнем Востоке и в Китае будут представлены в экспозиции «Тропа тигра».

Жителей морских глубин соберут в одном месте, в океанариуме. Это отдельная часть нового городского зоопарка. Посетители смогут прогуляться под водой и увидеть представителей подводного мира, которые будут неспешно проплывать вокруг людей.

Так же в зоопарке появятся и новые животные, которых еще не было. Среди них колония пингвинов Гумбольдта, семейства гигантских муравьедов, орангутангов, ленивцев и капских даманов. Это небольшие по росту родственники слонов, больше похожих на морских свинок. Увидеть всех их горожане и гости Харькова смогут по завершению масштабной реконструкции зоопарка, которая продолжается.