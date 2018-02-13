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13.02.2018  13:57   

Упрямый баклан остался зимовать в Харьковском зоопарке

Пернатый обитатель решил изменить привычному поведению в дикой природе.


// zoo.kharkov.ua

На пруду харьковского зоопарка в совместной экспозиции живут два вида веслоногих птиц - пеликаны и бакланы.

В весенне-осенний период пернатые комфортно чувствуют себя на открытых водоёмах, плавая и нежась на солнышке. А появившееся в зоопарке потомство бакланов может перелетать с пруда на пруд, но при этом не покидает зоопарк.

С наступлением холодов пеликаны и бакланы переходят в тёплую зимнюю «квартиру» с бассейном.

Однако этой зимой один баклан не стал «утепляться», оставшись на летнем пруду. Ему компанию составили дикие утки, которые каждую зиму прилетают в зоопарк поесть и поплавать в незамёрзшей полынье, ведь в природе у крякв ограниченные возможности в связи с замерзанием рек и небольшим количеством корма.

Для бакланов главным является не столько температура окружающей среды – у нас эта зима не такая уж и холодная в последние годы, сколько наличие незамёрзшего участка на водоёме и возможность получать корм. С этим у баклана проблем нет, так как пруд зарыблен и конкуренции в «рыбалке» он не испытывает.

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков
 
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