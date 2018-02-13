Упрямый баклан остался зимовать в Харьковском зоопарке

Пернатый обитатель решил изменить привычному поведению в дикой природе.
На пруду харьковского зоопарка в совместной экспозиции живут два вида веслоногих птиц - пеликаны и бакланы.
В весенне-осенний период пернатые комфортно чувствуют себя на открытых водоёмах, плавая и нежась на солнышке. А появившееся в зоопарке потомство бакланов может перелетать с пруда на пруд, но при этом не покидает зоопарк.
С наступлением холодов пеликаны и бакланы переходят в тёплую зимнюю «квартиру» с бассейном.
Однако этой зимой один баклан не стал «утепляться», оставшись на летнем пруду. Ему компанию составили дикие утки, которые каждую зиму прилетают в зоопарк поесть и поплавать в незамёрзшей полынье, ведь в природе у крякв ограниченные возможности в связи с замерзанием рек и небольшим количеством корма.
Для бакланов главным является не столько температура окружающей среды – у нас эта зима не такая уж и холодная в последние годы, сколько наличие незамёрзшего участка на водоёме и возможность получать корм. С этим у баклана проблем нет, так как пруд зарыблен и конкуренции в «рыбалке» он не испытывает.
Удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что если вы хотите с кем-то договориться, стоит сделать это именно сегодня.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Снег, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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