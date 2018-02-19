19.02.2018 12:56

Как бегемот, обезьяны и лисицы в харьковском зоопарке Масленицу отмечали (ВИДЕО)

Простились с зимой аппетитными блинами и обитатели харьковского зоопарка.



// zoo.kharkov.ua

Сейчас зоопарк закрыт на масштабную реконструкцию, но традицию дарить этот праздник животным не отменили и решили порадовать лакомством питомцев, которым не противопоказана блинная «диета».



Для приматов были приготовлены блины с фруктовой и овощной начинками. Весёлые, забавные зелёные мартышки очень быстро расправились с угощением. Бегемоту Степанаиде достался тонкий лаваш, а лисицы с удовольствие попробовала блинный деликатес с творожной начинкой.



А для гостей зоосада ряженые с солнышком-Ярилой, детские фольклорные ансамбли, скоморохи устроили Масленичные гуляния.



