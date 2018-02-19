Как бегемот, обезьяны и лисицы в харьковском зоопарке Масленицу отмечали (ВИДЕО)

Простились с зимой аппетитными блинами и обитатели харьковского зоопарка.
Сейчас зоопарк закрыт на масштабную реконструкцию, но традицию дарить этот праздник животным не отменили и решили порадовать лакомством питомцев, которым не противопоказана блинная «диета».
Для приматов были приготовлены блины с фруктовой и овощной начинками. Весёлые, забавные зелёные мартышки очень быстро расправились с угощением. Бегемоту Степанаиде достался тонкий лаваш, а лисицы с удовольствие попробовала блинный деликатес с творожной начинкой.
А для гостей зоосада ряженые с солнышком-Ярилой, детские фольклорные ансамбли, скоморохи устроили Масленичные гуляния.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем возможен мелкий снег, который к вечеру должен закончиться.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
влажн.:
давл.:
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