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19.02.2018  12:56   

Как бегемот, обезьяны и лисицы в харьковском зоопарке Масленицу отмечали (ВИДЕО)

Простились с зимой аппетитными блинами и обитатели харьковского зоопарка.


// zoo.kharkov.ua

Сейчас зоопарк закрыт на масштабную реконструкцию, но традицию дарить этот праздник животным не отменили и решили порадовать лакомством питомцев, которым не противопоказана блинная «диета».

Для приматов были приготовлены блины с фруктовой и овощной начинками. Весёлые, забавные зелёные мартышки очень быстро расправились с угощением. Бегемоту Степанаиде достался тонкий лаваш, а лисицы с удовольствие попробовала блинный деликатес с творожной начинкой.

А для гостей зоосада ряженые с солнышком-Ярилой, детские фольклорные ансамбли, скоморохи устроили Масленичные гуляния.

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков, масленица
 
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