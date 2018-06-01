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01.06.2018  16:58   

В Харьковском зоопарке родился верблюжонок (ВИДЕО, ФОТО)

В семье Шакиры и Саши 23 мая на свет появился верблюжонок.


// zoo.kharkov.ua

Оба верблюда приехали в Харьковский зоопарк из Астрахани в декабре 2011 года, рассказали в зоопарке.

 «Роды у Шакиры прошли легко. Малыш родился с массой около 40 кг и ростом 90 см. Интересно, что верблюды рожают стоя. После двенадцатимесячной беременности на свет появляется один, крайне редко - два детеныша. Через пару часов после рождения малыш уже следует за матерью. Так что уже к вечеру в день рождения верблюжонка можно было наблюдать, как он пока еще неуверенной походкой ходит по вольеру за мамой», – говорится в сообщении.

Год-полтора мама-верблюдица будет кормить малыша грудным молоком. К тому же с двухмесячного возраста верблюжонок  начинает щипать травку и постепенно переходит на "взрослые" корма.

У верблюдов очень хорошо выражена забота о потомстве, которую они проявляют вплоть до половой зрелости своего чада (самцы достигают половой зрелости в 5 лет, самки - в 3 года), отметили в зоопарке. А поскольку малыш – самец, он вполне может рассчитывать на родительскую заботу вплоть до пятилетнего возраста.

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков
 
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